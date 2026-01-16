Был в рейтинге самых богатых украинцев: как выглядит сын Леонида Кравчука и где он сейчас (фото)
Сын Кравчука ведет закрытый образ жизни
У покойного экс-президента Украины Леонида Кравчука, похороненного на Байковом кладбище, остался единственный сын Александр. Он построил успешный бизнес, но предпочитает не "светиться" в медийном пространстве.
Что известно:
- У покойного Леонида Кравчука остался 66-летний сын Александр, который владел крупной аграрной компанией
- Александр Кравчук входил в список "самых богатых украинцев", но редко появлялся на публике
Как выглядит сын Леонида Кравчука и что о нем известно
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук всю жизнь прожил в браке с Антониной Мишуриной, которая подарила ему сына Александра. Единственный наследник появился на свет 21 июля 1959 года, но в открытых источниках нет информации, какую школу он окончил и где получил высшее образование.
Биография Александра Кравчука известна с того момента, когда он стал руководить крупной аграрной компанией "Нафком-агро". Эта фирма входила в десятку крупнейших землевладельцев страны, арендуя около 200 тысяч гектаров полей в разных областях Украины.
Бизнес сына Кравчука был весьма успешным, благодаря ему в 2014 году Александр попал в рейтинг "200 самых богатых украинцев". Его состояние оценивали в 50 миллионов долларов.
Также Александр был президентом футбольного клуба "Нафком" (Бровары), участвовавшего в первой и второй лигах Украины. Однако в СМИ сообщали, что в 2009 году он продал клуб за одну гривну.
Наследник первого президента Украины всегда старался избегать внимания прессы и общественности. В интернете есть всего две его фотографии: одна из официального досье, а на второй он позирует вместе с семьей – с отцом, матерью, женой и детьми. В 2005 году у Александра родилась внучка.
В открытом доступе есть информация, что жена Александра работала в Киевском национальном университете, где училась их дочь Мария. А сын Андрей работал в рекламном агентстве. Но больше о них ничего неизвестно.
В последний раз имя Александра Кравчука мелькало в прессе в 2011 году. На данный момент неизвестно, где находится он и его семья.
