Был в рейтинге самых богатых украинцев: как выглядит сын Леонида Кравчука и где он сейчас (фото)

Сын Кравчука ведет закрытый образ жизни

У покойного экс-президента Украины Леонида Кравчука, похороненного на Байковом кладбище, остался единственный сын Александр. Он построил успешный бизнес, но предпочитает не "светиться" в медийном пространстве.

Что известно:

У покойного Леонида Кравчука остался 66-летний сын Александр, который владел крупной аграрной компанией

Александр Кравчук входил в список "самых богатых украинцев", но редко появлялся на публике

Как выглядит сын Леонида Кравчука и что о нем известно

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук всю жизнь прожил в браке с Антониной Мишуриной, которая подарила ему сына Александра. Единственный наследник появился на свет 21 июля 1959 года, но в открытых источниках нет информации, какую школу он окончил и где получил высшее образование.

Леонид Кравчук вместе с женой Антониной

Биография Александра Кравчука известна с того момента, когда он стал руководить крупной аграрной компанией "Нафком-агро". Эта фирма входила в десятку крупнейших землевладельцев страны, арендуя около 200 тысяч гектаров полей в разных областях Украины.

Как выглядит сын Леонида Кравчука

Бизнес сына Кравчука был весьма успешным, благодаря ему в 2014 году Александр попал в рейтинг "200 самых богатых украинцев". Его состояние оценивали в 50 миллионов долларов.

Также Александр был президентом футбольного клуба "Нафком" (Бровары), участвовавшего в первой и второй лигах Украины. Однако в СМИ сообщали, что в 2009 году он продал клуб за одну гривну.

Наследник первого президента Украины всегда старался избегать внимания прессы и общественности. В интернете есть всего две его фотографии: одна из официального досье, а на второй он позирует вместе с семьей – с отцом, матерью, женой и детьми. В 2005 году у Александра родилась внучка.

Семья Леонида Кравчука

В открытом доступе есть информация, что жена Александра работала в Киевском национальном университете, где училась их дочь Мария. А сын Андрей работал в рекламном агентстве. Но больше о них ничего неизвестно.

В последний раз имя Александра Кравчука мелькало в прессе в 2011 году. На данный момент неизвестно, где находится он и его семья.

