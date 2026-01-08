"Сума не маленька": суд випустив Шуфрича під заставу

Син сподівається, що соратники Шуфрича внесуть заставу за батька

Як стало відомо "Телеграфу", суд ухвалив рішення звільнити з під варти нардепа Нестора Шуфрича під заставу. Про це повідомив адвокат Шуфрича Віктор Карпенко, з яким зв'язався "Телеграф".

– Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня. Дійсно прийняли рішення, що до запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, внесли альтернативу з внесенням застави в 33 мільйони 280 тисяч гривень. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу, – підтвердив адвокат.

За словами Карпенка, захисту Шуфрича поки невідомо коли саме буде внесена застава і чи буде внесена взагалі.

– Це ж сталося у вівторок, а сума не маленька, – додав адвокат.

В свою чергу, син нардепа Олександр Шуфрич, повідомив виданню, що зараз служить в ЗСУ і виконує завдання в зоні бойових дій, то ж не має можливості відвідувати суди батька. Однак Олександр Шуфрич не має сумнівів, що заставу за батька внесуть.

– Я більш ніж впевнений, що якщо рішення прийнято і воно вступило в законну силу, то, звичайно, у батька є достатньо людей, які були готові за нього поручитися, навіть до цього рішення. Соратники по партії брали його на поруки, серед них є задекларовані доларові мільйонери. І якщо вони проявлять політичну солідарність, напевно, вони внесуть за нього заставу. Так, я думаю, зробив би він по відношенню до них. Мій батько завжди намагався заступатися за своїх соратників, – пояснив "Телеграфу" Олександр Шуфрич.

На думку сина відомого політика, його батька вже надто довго тримають в СІЗО.

– Навіть якщо суд буде тривати, нехай мій батько ходить на нього з дому. Два з половиною роки бути в СІЗО, це задовго по всім абсолютно правовим нормам. Тому таке рішення достатньо логічне, – резюмував Олександр Шуфрич.

Зазначимо, що інші захисники Шуфріча відмовились коментувати виданню перебіг справи, порадивши слідкувати за оновленнями в реєстрі судових рішень. Втім, на момент публікації цього матеріалу, відповідного рішення в системі поки не опубліковано.

Нагадаємо, що Нестора Шуфрича звинувачують у державній зраді, роботі на агентурну мережу ФСБ та веденні підривної діяльності в інформаційній сфері. З вересня 2023 року політик утримується в СІЗО.

Незважаючи на те, що розслідування та суди проти нього продовжуються, політик не втратив свій мандат і формально залишається народним депутатом України. Таким чином, якщо Шуфрич внесе заставу і вийде з СІЗО, то зможе бути присутнім на засіданнях ВР.