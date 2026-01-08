"Сумма не маленькая": суд выпустил Шуфрича под залог

Сын надеется, что соратники Шуфрича внесут залог за отца

Как стало известно "Телеграфу", суд принял решение освободить из-под стражи нардепа Нестора Шуфрича под залог. Об этом сообщил адвокат Шуфрича Виктор Карпенко, с которым связался "Телеграф".

– Есть решение Киевского апелляционного суда от 6 января. Действительно приняли решение, что в меру пресечения, в виде содержания под стражей, внесли альтернативу с внесением залога в 33 миллиона 280 тысяч гривен. Когда клиент внесет эти деньги, он имеет право выйти под залог, – сказал адвокат.

По словам Карпенко, защите Шуфрича пока неизвестно, когда именно будет внесен залог и будет ли внесен вообще.

– Это произошло во вторник, а сумма не маленькая, – добавил адвокат.

В свою очередь, сын нардепа Александр Шуфрич, сообщил изданию, что сейчас служит в ВСУ и выполняет задачи в зоне боевых действий, поэтому не имеет возможности посещать суды отца. Однако Александр Шуфрич не сомневается, что залог за отца внесут.

– Я более чем уверен, что если решение принято и оно вступило в законную силу, то, конечно, у отца достаточно людей, которые были готовы за него поручиться, даже до этого решения. Соратники по партии брали его на поруки, среди них есть задекларированные долларовые миллионеры. И если они проявят политическую солидарность, наверняка они внесут за него залог. Он, я думаю, сделал бы то же самое по отношению к ним. Мой отец всегда пытался заступаться за своих соратников, – объяснил "Телеграфу" Александр Шуфрич.

По мнению сына известного политика, его отца слишком долго держат в СИЗО.

– Даже если суд будет продолжаться, пусть мой отец ходит на него из дома. Два с половиной года быть в СИЗО это долго по всем абсолютно правовым нормам. Поэтому такое решение достаточно логично, – резюмировал Александр Шуфрич.

Отметим, что другие защитники Шуфрича отказались комментировать изданию ход дела, посоветовав следить за обновлением в реестре судебных решений. Впрочем, на момент публикации этого материала соответствующего решения в системе пока не опубликовано.

Напомним, что Нестор Шуфрич обвиняется в государственной измене, работе на агентурную сеть ФСБ и ведении подрывной деятельности в информационной сфере. С сентября 2023 политик удерживается в СИЗО.

Несмотря на то, что расследования и суды против него продолжаются, политик не лишился своего мандата и формально остается народным депутатом Украины. Таким образом, если Шуфрич внесет залог и выйдет из СИЗО, то сможет присутствовать на заседаниях ВР.