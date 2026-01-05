Народилася в Канаді, але має українське коріння: що відомо про нову радницю Зеленського Христю Фріланд

Вона завжди підтримувала Україну на міжнародній арені

Христя Фріланд — відома канадська політична діячка, журналістка та письменниця, яка має українське коріння. Свого часу вона обіймала важливі посади в канадському уряді, а тепер президент Зеленський призначив її радницею економічного розвитку України.

Що варто знати:

Христя Фріланд має українське походження та активно підтримує Україну з кінця 1980-х років

Обіймала високі державні посади в Канаді, включаючи посади віце-прем’єра та міністра фінансів

У 2026 році стала радницею президента Зеленського з питань економічного розвитку України

"Телеграф" розповідає, що відомо про Христю Фріланд та її підтримку України протягом багатьох років.

Христя Фріланд. Фото: Getty Images

Христя Фріланд, що про неї відомо?

Христя Фріланд народилася 1968 року в Канаді у родині українки Галини Хом’як, нині їй 57 років. Вона здобула освіту спочатку в Гарварді, а потім — ступінь магістра в Оксфорді. Вільно володіє кількома мовами, серед яких українська, англійська, французька та італійська.

Христя Фріланд. Фото: Getty Images

До початку політичної кар’єри Фріланд займалася журналістикою. Наприкінці 80-х вона навіть працювала в Україні, а на початку 90-х була позаштатною кореспонденткою відомих світових видань, серед яких Financial Times, The Washington Post та The Economist.

У 2013 році Христя прийшла в політику, будучи представницею Ліберальної партії Канади. Відомо, що вона обіймала посади міністра міжнародної торгівлі, міністра закордонних справ, а з 2020 року стала першою жінкою-міністром фінансів та заступницею прем’єр-міністра Канади.

Христя Фріланд. Фото: Getty Images

Христя Фріланд та Україна

Фріланд — давній друг України. Вона підтримує нашу країну ще з кінця 80-х, коли зароджувалися демократичні рухи.

На посту міністра фінансів Канади, Христя була однією з головних ініціаторів жорстких санкцій проти Росії. Також у 2022 році вона була активною прихильницею фінансової та військової допомоги Україні, на яку напала РФ.

Христя Фріланд. Фото: Getty Images

У вересні 2025 року Фріланда була призначена спеціальним представником Канади з питань відновлення України. А тепер, на початку 2026 року, стала радницею Володимира Зеленського з питань економічного розвитку України.

