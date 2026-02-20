Магніти для біди та бідності: викиньте ці 5 речей з дому

За чорною смугою ніяк не починається біла? Озирніться довкола себе, є речі, які ніколи (!) не дозволять бути щасливими.

У будь-яких забобонів є причини. Коли людина за довге життя помітила, що біди завжди супроводжують деякі предмети, то чому б їх просто не викинути зі свого житла?

Навіть якщо це буде суто психологічний прийом, ви на підсвідомому рівні зможете відчути полегшення, за яким обов’язково будуть сприятливі події. Отже, що потрібно викинути негайно з дому чи квартири заради власного успіху та благополуччя?

У народних віруваннях існують такі застереження, однак наукового підтвердження вони не мають

Старі гаманці та сумки

Гаманець — чиста енергія грошей, він має бути новим і красивим, щоб було приємно брати до рук. Якщо він потертий, тріснутий або надірваний, або занадто маленький для купюр, викиньте його. Сумка як великий гаманець, все аналогічно.

Непотрібний одяг та взуття

Якщо ви більше року не носили предмет гардеробу, це не ваше, віддайте комусь. Обожнюваний, але давній як світ светр? Він зберігає спогади, але це все в минулому. А щоб настало майбутнє, потрібне свіже повітря. Скажіть "дякую" і відпустіть його. Те саме стосується речей нових, не ношених, але забутих.

Якщо ви не носили річ цілий рік, то навряд одягнете її й у наступному

Все поламане, іржаве та порожнє

Інструменти зі слідами іржі – енергія запустіння, покинутості. Зламана техніка займає місце не тільки в будинку, а й у вашій особистій атмосфері, заважаючи приходу всього нового. До цього ж списку відносяться і порожні коробки, упаковки, клітки, акваріуми або навіть горщики квітів. Або заповніть їх, або віддайте комусь.

Розбите дзеркало — 7 років нещастя

Дуже старе повір’я, але воно працює й досі. Аж надто багато своєї енергії вклали люди в ці слова та думки.

Старі іграшки

Діти виросли, а іграшки лишилися. Подякуйте цим речам і теж роздайте тим, кому вони більше потрібні.

Головний принцип цих дій – ви звільняєте місце для нового, світлого та радісного. Як воно може прийти, якщо ваше житло захаращене "потрібними" речами?

