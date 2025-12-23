Путін захоче обміняти Балтію на Україну: тривожний прогноз від Яковини

Експерт назвав зброю РФ, яка зробить танки НАТО марними

Глава Росії Володимир Путін розглядає можливість атаки на Європу у перспективі найближчих одного-двох років. При цьому Росія має помітну технологічну перевагу у сфері бойових безпілотників.

Таким прогнозом поділився російський та український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина.

Що потрібно знати:

Путін планує напад на Європу протягом одного-двох років, вважає Яковина

Росія має серйозну перевагу в технологіях бойових дронів

Метою агресії є обмін країн Балтії на припинення допомоги Україні, а також розв'язання питання логістики з Калінінградською областю

Зараз багато європейців говорять, що протягом трьох-п’яти років варто очікувати нападу з боку Росії. Однак, на думку Яковини, це станеться набагато швидше, тому що вікно можливостей у Путіна не безмежне.

"По-перше, зараз у нього є дронові технології, проти яких немає жодної протиотрути у країн Європи. І вони дійсно дуже добре розвинені в Росії. Власне, тільки у двох країн вони розвинені такою мірою: у Росії та в України", – зазначив оглядач.

У цьому контексті він порівняв зіткнення росіян та європейців із нападом конкістадорів, озброєних вогнепальною зброєю, на індіанців із луками та стрілами.

"Не всі це розуміють до кінця, але насправді всі танки, гармати, радари, все, що є в НАТО, це як щити, амулети, пов’язки на стегнах, бог знає, що ще в порівнянні з мушкетом", — вважає Яковина.

Він стверджує, що в такій ситуації зброя НАТО не працює, хіба авіація, проти якої Росія теж має свої методи боротьби.

"Загалом поки Європа не зрозуміла, як боротися з дронами, поки, умовно кажучи, не обзавелася власними мушкетами. Європа дуже активно працює в цьому напрямку, створює компанії з виробництва дронів і так далі", — пояснив журналіст-міжнародник.

Водночас Москва уважно стежить за розвитком ситуації та розуміє, що у якийсь момент європейці налагодять виробництво власної зброї такого типу. І поки Трамп сидить у Вашингтоні, як зазначає Яковина, це вікно можливості Путін має.

"Я думаю, це рік-два. Тобто протягом одного-двох років він збирається здійснити вторгнення до Європи. Навіщо він це робитиме? Я думаю, що не заради того, щоб захопити Литву чи Латвію", — стверджує політичний оглядач.

На його думку, вторгнення до країн Балтії допоможе главі Кремля вирішити два завдання. По-перше, пробити Сувалкський коридор у Калінінградську область. По-друге, обміняти деокупацію країн Балтії на припинення допомоги Україні з боку Європи.

"Він сподівається таким чином розміняти країни Балтії на Україну. Тут досить проста технологія, примітивна, і, швидше за все, вона спрацює, тому що ми бачимо, що Європа зараз перебуває у страшній розгубленості", – пояснює Яковина.

За його словами, у європейців відсутнє розуміння, як діяти в ситуації, що склалася. Нещодавно вони пропустили можливість "відповісти Росії по-серйозному", взявши в обіг її резерви, заморожені в Бельгії.

"Європа абсолютно обеззброєна, розслаблена, не може чинити опір. Вона стоїть, опустивши руки, і нічого не може зробити. Вона ніби паралізована. І цим, звичайно, Путін дуже хотів би скористатися. І якщо Слов’янськ з Краматорськом перейдуть під його контроль, я не сумніваюся, протягом кількох місяців він цим скористається", – резюмував журналіст-міжнародник.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни можуть вплинути на припинення війни в Україні, натиснувши на Путіна, але не хочуть цього робити.