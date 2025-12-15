План гарантій безпеки для України від Європи та США: 6 ключових пунктів

Над гарантіями для України США та Європа працюють спільно

У понеділок 15 грудня європейські лідери опублікували план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист неба та судноплавства.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів Європи. У документ включено шість пунктів, у тому числі юридично зобов’язуюче зобов’язання вжити заходів щодо відновлення миру та безпеки у разі нападу.

Вони зазначили, що вітають значний прогрес у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні. Також є згода для спільної роботи як з американським лідером, так і президентом України Володимиром Зеленським для досягнення сталого миру.

"Лідери погодилися, що забезпечення безпеки, суверенітету та процвітання України є невіддільною частиною широкої євроатлантичної безпеки. Вони ясно дали зрозуміти, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне і суверенне майбутнє, вільне від страху перед можливою майбутньою агресією Росії", – йдеться у заяві.

Тому Європа та Сполучені Штати зобов’язалися спільно працювати з метою надання Україні надійних гарантій безпеки. Вони включають:

• Надання постійної та значної підтримки Україні у нарощуванні її збройних сил, чисельність яких у мирний час має залишатися на рівні 800 000 осіб, щоб мати можливість стримувати конфлікти та захищати територію України.

• Створення очолюваних Європою "багатонаціональних сил України", сформованих заінтересованими країнами в рамках Коаліції бажаючих та підтримуваних США. Вони сприятимуть відновленню українських збройних сил, забезпеченню безпеки українського повітряного простору та підтримці безпеки на морі, у тому числі шляхом дій на території України.

• Створення очолюваного США механізму моніторингу та перевірки припинення вогню з міжнародною участю для забезпечення раннього попередження про будь-які майбутні напади, встановлення фактів та реагування на будь-які порушення, а також механізму врегулювання для розробки взаємних заходів щодо деескалації, які можуть бути здійснені на користь усіх сторін.

• Юридично зобов’язуюче зобов’язання, відповідно до національних процедур, вжити заходів щодо відновлення миру та безпеки у разі майбутнього збройного нападу. Ці заходи можуть містити збройну силу, розвідувальну та матеріально-технічну допомогу, економічні та дипломатичні дії.

• Інвестувати в майбутнє процвітання України, включаючи виділення значних ресурсів на відновлення та реконструкцію, укладання взаємовигідних торгівельних угод та врахування необхідності компенсації Україні з боку Росії за завдані збитки. У цьому контексті російські суверенні активи у Європейському союзі були заморожені.

• Рішуче підтримати вступ України до Європейського Союзу.

Спільну заяву, в якій представлений план, підписали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Олександр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер, голова Європейської ради Антоніу Кошта, а також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, 14 грудня у Берліні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією та представниками ЄС. Глава держави зазначив, що головною підставою для миру будуть гарантії безпеки для України.