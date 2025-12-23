Путин захочет обменять Балтию на Украину: тревожный прогноз от Яковины

Эксперт назвал оружие РФ, которое сделает танки НАТО бесполезными

Глава России Владимир Путин рассматривает возможность атаки на Европу в перспективе ближайших одного-двух лет. При этом Россия имеет заметное технологическое превосходство в сфере боевых беспилотников.

Таким прогнозом поделился российский и украинский журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина.

Что нужно знать:

Путин планирует нападение на Европу в течение одного-двух лет, считает Яковина

Россия обладает серьёзным преимуществом в технологиях боевых дронов

Целью агрессии является обмен стран Балтии на прекращение помощи Украине, а также решение вопроса логистики с Калининградской областью

Сейчас многие европейцы говорят, что в течение трёх-пяти лет стоит ожидать нападения со стороны России. Однако, по мнению Яковины, это произойдёт гораздо быстрее, потому что окно возможностей у Путина не безграничное.

"Во-первых, сейчас у него есть дроновые технологии, против которых нет никакого противоядия у стран Европы. И они действительно очень хорошо развиты в России. Собственно, только у двух стран они развиты в такой степени: у России и у Украины", – отметил обозреватель.

В данном контексте он сравнил столкновение россиян и европейцев с нападением конкистадоров, вооруженных огнестрельным оружием, на индейцев с луками и стрелами.

"Не все это понимают до конца, но в действительности все танки, пушки, радары, всё, что есть у НАТО, это как щиты, амулеты, набедренные повязки, бог знает, что ещё в сравнении с мушкетом", – считает Яковина.

Он утверждает, что в такой ситуации оружие НАТО не работает, разве то авиация, против которой у России тоже есть свои методы борьбы.

"В общем пока Европа не сообразила, как бороться с дронами, пока, условно говоря, не обзавелась собственными мушкетами. Европа очень активно работает в этом направлении, создаёт компании по производству дронов и так далее", – пояснил журналист-международник.

Вместе с тем Москва пристально следит за развитием ситуации и понимает, что в какой-то момент европейцы наладят производство собственного оружия такого типа. И пока Трамп сидит в Вашингтоне, как отмечает Яковина, это окно возможности у Путина есть.

"Я думаю, это год-два. То есть в течение одного-двух лет он собирается осуществить вторжение в Европу. Зачем он это будет делать? Я думаю, что не ради того, чтобы захватить Литву или Латвию", – утверждает политический обозреватель.

По его мнению, вторжение в страны Балтии поможет главе Кремля решить две задачи. Во-первых, пробить Сувалкский коридор в Калининградскую область. Во-вторых, обменять деоккупацию стран Балтии на прекращение помощи Украине со стороны Европы.

"Он надеется таким образом разменять страны Балтии на Украину. Тут достаточно простая технология, примитивная, и, скорее всего, она сработает, потому что мы видим, что Европа сейчас находится в страшной растерянности", – поясняет Яковина.

По его словам у европейцев отсутствует понимание, как действовать в сложившейся ситуации. Недавно они упустили возможность "ответить России по-серьёзному", взяв в оборот её резервы, замороженные в Бельгии.

"Европа абсолютно обезоружена, расслаблена, не может сопротивляться. Она стоит, опустив руки, и ничего не может сделать. Она как будто парализована. И этим, конечно, Путин очень хотел бы воспользоваться. И если Славянск с Краматорском перейдут под его контроль, я не сомневаюсь, в течение нескольких месяцев он этим воспользуется", – резюмировал журналист-международник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны могут повлиять на прекращение войны в Украине, надавив на Путина, но не хотят этого делать.