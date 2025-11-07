Трамп завалив Орбана компліментами та назвав винуватця війни в Україні
Дональд Трамп та Віктор Орбан обговорили можливість перемоги України у війні
У п’ятницю, 7 листопада, президент США Дональд Трамп засипав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана компліментами під час зустрічі в Овальному кабінеті. Глава Білого дому також звинуватив свого попередника Джо Байдена у війні, яка триває на території України.
Відповідні відео опублікував Clash report. За словами американського лідера, він, як і багато хто, любить і поважає угорського прем’єра.
Трамп заявив, що Орбан уникнув помилок у питанні імміграції, чого не скажеш про інші європейські країни. Американський лідер додав, що главу уряду Угорщини "усі поважають, а дехто любить".
"Я його люблю і поважаю. Він доб’ється великого успіху на майбутніх виборах", – сказав Трамп.
Проте за кілька хвилин господар Овального кабінету певною мірою став сам собі суперечити.
"Я підтримую Орбана, мало хто підтримує, тому що заздрять. Вони хотіли б зробити те, що зробив він", – заявив він.
Щодо ситуації в Україні, президент США традиційно звинуватив у всіх гріхах свого попередника Джо Байдена.
"Байден фактично підштовхнув до цієї війни. Ніхто не може повірити в це. Подивіться, що трапилося з Україною: це набагато менша країна, і загинуло багато людей", – сказав американський лідер.
Заради справедливості він додав, що Росії ця війна теж не дуже допомогла. Трамп та Орбан також обговорили перспективи війни в Україні, зокрема ймовірність перемоги Києва.
На запитання Трампа про те, чи може уряд у Києві виграти цю війну, Орбан відповів, що "чудо може статися". Після цього Трамп сказав: "Так".
Трамп також згадав, що Угорщині дуже складно отримувати нафту і газ звідкись, окрім Росії, оскільки вона не має портів. Однак багато європейських країн не мають проблем і купують нафту і газ у Росії.
