"Це оголошення війни": Орбан влаштував істерику через російські активи для України

Угорський політик заявив про "надзвичайно незвичну та небезпечну річ"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко висловився про рішення Європейського Союзу щодо безстрокового заморожування російських активів. Він вважає, що рішення, прийняте в обхід Угорщини, це "оголошення війни".

Що потрібно знати:

12 грудня 2025 року ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування суверенних активів ЦБ РФ (близько 210 млрд євро), відмовившись від продовження санкцій кожні 6 місяців одноголосно

Рішення Євросоюзу дозволяє обійти вето Угорщини та Словаччини, які мають більш м’яку позицію щодо Росії

Орбан має намір боротися з таким рішенням

Про це Орбан заявив під час мітингу у Могачі, пише DelMagyar. Він зазначив, що "захоплення" сотень мільярдів іншої держави ніколи в історії не залишалося без відповіді.

Я ніколи не бачив нічого подібного, коли губляться активи на суму 200-300 мільярдів євро без жодних наслідків. додав він.

Орбан оголосив, що їде до Брюсселя, щоби боротися з цим фактом.

Європейські закони оминають Угорщину, щоб дістати російські активи. Це оголошення війни. Тобто зазіхання на заморожені російські активи, їх присвоєння, це оголошення війни заявив прем’єр-міністр.

Угорський політик пояснив, що російські гроші заморозили у Бельгії після початку війни.

Наші національні резерви знаходяться там, де й у росіян — у бельгійців. Якщо вони дістануться цих коштів, нам теж доведеться задуматися, чи в надійному місці вони лежать. Російські гроші заморозили у Бельгії після початку війни, і тепер їх хочуть зачепити. Це надзвичайно незвична і небезпечна річ, адже бельгійці мають договір, згідно з яким вони несуть відповідальність перед росіянами за їхні гроші. додав Орбан.

Зокрема, Віктор Орбан критикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн, а також лідера Європейської народної партії Манфреда Вебера. Він виділив їх як тих політиків, які нібито просувають підтримку України будь-якими шляхами, у тому числі за допомогою російських активів.

