"Це оголошення війни": Орбан влаштував істерику через російські активи для України
Угорський політик заявив про "надзвичайно незвичну та небезпечну річ"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко висловився про рішення Європейського Союзу щодо безстрокового заморожування російських активів. Він вважає, що рішення, прийняте в обхід Угорщини, це "оголошення війни".
Що потрібно знати:
- 12 грудня 2025 року ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування суверенних активів ЦБ РФ (близько 210 млрд євро), відмовившись від продовження санкцій кожні 6 місяців одноголосно
- Рішення Євросоюзу дозволяє обійти вето Угорщини та Словаччини, які мають більш м’яку позицію щодо Росії
- Орбан має намір боротися з таким рішенням
Про це Орбан заявив під час мітингу у Могачі, пише DelMagyar. Він зазначив, що "захоплення" сотень мільярдів іншої держави ніколи в історії не залишалося без відповіді.
Я ніколи не бачив нічого подібного, коли губляться активи на суму 200-300 мільярдів євро без жодних наслідків.
Орбан оголосив, що їде до Брюсселя, щоби боротися з цим фактом.
Європейські закони оминають Угорщину, щоб дістати російські активи. Це оголошення війни. Тобто зазіхання на заморожені російські активи, їх присвоєння, це оголошення війни
Угорський політик пояснив, що російські гроші заморозили у Бельгії після початку війни.
Наші національні резерви знаходяться там, де й у росіян — у бельгійців. Якщо вони дістануться цих коштів, нам теж доведеться задуматися, чи в надійному місці вони лежать. Російські гроші заморозили у Бельгії після початку війни, і тепер їх хочуть зачепити. Це надзвичайно незвична і небезпечна річ, адже бельгійці мають договір, згідно з яким вони несуть відповідальність перед росіянами за їхні гроші.
Зокрема, Віктор Орбан критикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн, а також лідера Європейської народної партії Манфреда Вебера. Він виділив їх як тих політиків, які нібито просувають підтримку України будь-якими шляхами, у тому числі за допомогою російських активів.
