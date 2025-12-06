"Росія не була готова до війни". Головні заяви Подоляка з нового інтерв’ю

Посадовець говорив і про звільнення Єрмака, і про позицію Зеленського зараз

Радник Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що переговори про мир для України, США та Росії мають кардинально різне значення. Спільної думки насправді наразі немає. Однак президент України Володимир Зеленський намагається втримати цей процес в руках та добитися справедливості.

Про це Подоляк розповів в новому інтерв'ю журналістці та телеведучій Наталії Мосейчук. "Телеграф" зібрав головні тези радника ОП.

Головні заяви Подоляка:

Діти Зеленського будуть ним пишатись.

Останній корупційний скандал навряд чи підкосив Зеленського. Він зробив висновки. Зеленський не ховається, коли треба нести відповідальність. Він швидко приймає рішення.

Переговори для Америки — це про заморозку війни, про її швидке закінчення у будь-якому форматі. Для Росії переговори — це підкорення України. Усі розмови про мир — ілюзія, Путін не хоче зупиняти війну. Кремль веде переговори не про закінчення війни, а про можливість взяти контроль над Україною. Для Європи переговори — точно не про заморозку, не про програш України. Для України переговори — це питання виживання.

Президент не може мати друзів. Тим більше Зеленський, який чотири роки на чолі держави, на яку напала Росія. Президент завжди сумніватиметься. Мати друзів для нього — це занадто високе випробування та відповідальність.

Корупційні скандали в Україні, які зараз киплять, — це не змова старих еліт, це багато факторів, які просто зійшлись.

Корупційні скандали в Україні, які зараз киплять, — це не змова старих еліт, це багато факторів, які просто зійшлись.

США й досі фактично не зрозуміли, що таке Росія. Це феноменально. Вони думають, що будуть мати гарний бізнес з Москвою, але це не так. Адже є кілька умовних гілок бізнесу, і одна з найбільших заробляє саме на війні. Тому тут постає питання: заробляти великі гроші на війні чи повертатись до партнерства з Америкою.

Росія багато заявляла про війну, але вона не була до неї готова. Росіяни вчинили вторгнення, вважаючи, що підуть за швидким кримським сценарієм. Як з'ясувалось, що треба воювати, а вони не вміють. Зараз росіяни вже навчились воювати, але напочатку 2022 вони були не готові.

Єрмак (колишній голова Офісу президента — ред.) закривав багато операційних питань. Його звільнення сильно змінює архітектуру влади.

Валерія Залужного штучно політично підвищують. Але він добре розбирається в людях, у нього високі моральні стандарти.

Україна точно буде демократичною країною. Буде суспільний консенсус, що тільки така форма може існувати.

Телемарафон працює ефективно і має продовжувати працювати під час війни. Марафон — це, зокрема, підтримка каналів, тому що рекламного ринку зараз немає. Великим каналам буде важко це тягнути.

