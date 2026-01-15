Готуйте найтепліші речі: коли у Харкові буде 20 градусів морозу
Найхолодніші дні зими вже близько
Наприкінці січня харків'янам варто готуватися до найхолодніших днів цієї зими. Температура повітря місцями опуститься до – 20°C. Пік холоду очікується 25 січня, але холодніше стане ще за кілька днів до цього.
Що варто знати
- Наприкінці січня на Харків очікує різке похолодання, яке стане найсуворішим періодом за всю зиму
- Найнижчі показники синоптики прогнозують на 25 січня, коли в нічні та ранкові години стовпчики термометрів сягнуть позначки -20°C
- Поступове зниження температури почнеться з 23 січня
За даними Ventusky, 22 січня погода у Харкові буде відносно помірною. Температура триматиметься на рівні до −8°, без різких перепадів.
Вже 23 січня мороз почне набирати обертів. У денні години стовпчики термометрів опустяться до −13°C, а зранку та ввечері похолоднішає ще більше — до −17°C. Саме в цей день холод стане відчутно різкішим, особливо через сухе зимове повітря.
У суботу, 24 січня, вечірня і ранкова температура опуститься до -17°C. В день мороз триматиметься в межах 15 градусів.
Найскладнішим днем стане 25 січня. У нічні та ранкові години температура в Харкові опуститься до −20°С. Удень мороз дещо послабшає, але ненадовго — максимум до −15°С. Це той самий день, коли виходити з дому без термобілизни не варто.
Вже з 26 січня мороз значно послабиться. Вдень температура триматиметься в межах −9°С.
