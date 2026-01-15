Рус

Готуйте найтепліші речі: коли у Харкові буде 20 градусів морозу

Наталія Дума
15 січня 2026
Погода у Харкові. Фото Колаж Телеграфу

Найхолодніші дні зими вже близько

Наприкінці січня харків'янам варто готуватися до найхолодніших днів цієї зими. Температура повітря місцями опуститься до – 20°C. Пік холоду очікується 25 січня, але холодніше стане ще за кілька днів до цього.

Що варто знати

  • Наприкінці січня на Харків очікує різке похолодання, яке стане найсуворішим періодом за всю зиму
  • Найнижчі показники синоптики прогнозують на 25 січня, коли в нічні та ранкові години стовпчики термометрів сягнуть позначки -20°C
  • Поступове зниження температури почнеться з 23 січня

За даними Ventusky, 22 січня погода у Харкові буде відносно помірною. Температура триматиметься на рівні до −8°, без різких перепадів.

Погода у Харкові на 22 січня
Погода у Харкові на 22 січня. Фото: ventusky

Вже 23 січня мороз почне набирати обертів. У денні години стовпчики термометрів опустяться до −13°C, а зранку та ввечері похолоднішає ще більше — до −17°C. Саме в цей день холод стане відчутно різкішим, особливо через сухе зимове повітря.

Погода у Харкові на 23 січня
Погода у Харкові на 23 січня. Фото: ventusky

У суботу, 24 січня, вечірня і ранкова температура опуститься до -17°C. В день мороз триматиметься в межах 15 градусів.

Погода у Харкові на 24 січня
Погода у Харкові на 24 січня. Фото: ventusky

Найскладнішим днем стане 25 січня. У нічні та ранкові години температура в Харкові опуститься до −20°С. Удень мороз дещо послабшає, але ненадовго — максимум до −15°С. Це той самий день, коли виходити з дому без термобілизни не варто.

Погода у Харкові на 25 січня
Погода у Харкові на 25 січня. Фото: ventusky

Вже з 26 січня мороз значно послабиться. Вдень температура триматиметься в межах −9°С.

Погода у Харкові на 26 січня
Погода у Харкові на 26 січня. Фото: ventusky

