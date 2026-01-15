Готуйте найтепліші речі: коли у Харкові буде 20 градусів морозу

Найхолодніші дні зими вже близько

Наприкінці січня харків'янам варто готуватися до найхолодніших днів цієї зими. Температура повітря місцями опуститься до – 20°C. Пік холоду очікується 25 січня, але холодніше стане ще за кілька днів до цього.

Що варто знати

Наприкінці січня на Харків очікує різке похолодання, яке стане найсуворішим періодом за всю зиму

Найнижчі показники синоптики прогнозують на 25 січня, коли в нічні та ранкові години стовпчики термометрів сягнуть позначки -20°C

Поступове зниження температури почнеться з 23 січня

За даними Ventusky, 22 січня погода у Харкові буде відносно помірною. Температура триматиметься на рівні до −8°, без різких перепадів.

Погода у Харкові на 22 січня. Фото: ventusky

Вже 23 січня мороз почне набирати обертів. У денні години стовпчики термометрів опустяться до −13°C, а зранку та ввечері похолоднішає ще більше — до −17°C. Саме в цей день холод стане відчутно різкішим, особливо через сухе зимове повітря.

Погода у Харкові на 23 січня. Фото: ventusky

У суботу, 24 січня, вечірня і ранкова температура опуститься до -17°C. В день мороз триматиметься в межах 15 градусів.

Погода у Харкові на 24 січня. Фото: ventusky

Найскладнішим днем стане 25 січня. У нічні та ранкові години температура в Харкові опуститься до −20°С. Удень мороз дещо послабшає, але ненадовго — максимум до −15°С. Це той самий день, коли виходити з дому без термобілизни не варто.

Погода у Харкові на 25 січня. Фото: ventusky

Вже з 26 січня мороз значно послабиться. Вдень температура триматиметься в межах −9°С.

Погода у Харкові на 26 січня. Фото: ventusky

