Март перепутал времена года: когда Харькову ждать аномальное тепло до +18

Ночные морозы также резко исчезнут

После ночных заморозков и небольших "плюсов", Харьков столкнется с резким температурным скачком до почти +18 градусов уже в марте. Такие показатели аномальны для этого периода.

Когда наступит резкое и необычное тепло, как для марта, и насколько оно задержится, спрогнозировали в "rusmeteo". Подробнее о погоде написал "Телеграф".

Если в начале месяца город встретил весну прохладой — днем всего 0…+4 °C, с ночными заморозками до -7 °C, — то уже через несколько дней ситуация кардинально изменится. Синоптики фиксируют стремительное потепление: сначала до +8 °C, а затем и до +17 °C в период первой недели марта.

В дальнейшем столбики не опустятся ниже +13 градусов, а местами достигнут +18 °C. Такая погода более характерна для апреля, чем для начала весны. Ночные температуры также существенно вырастут — до +6…+10 °C, полностью вытеснив зимние морозы.

Но в начале второй декады местами возможны дожди.

