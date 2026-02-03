Посреди Украины очутилось озеро Байкал: где оно находится и как выглядит

Байкал в Черкасской области может порадовать любителей активного отдыха

В Украине существует свой Байкал. Однако ничего общего (кроме названия) с самым глубоким озером в горах Сибири он не имеет.

"Телеграф" рассказывает об украинском Байкале. Водоем расположен в селе Слобода Черкасской области. Это не природное озеро, как Байкал в Сибири, а искусственный водоём / зона отдыха, вокруг которого построены базы отдыха и места рыбалки. В частности, на нем есть одноименная база отдыха "Байкал".

Как выглядит украинский Байкал

Водоем имеет относительно небольшие размеры и окружен густой растительностью. Это весьма популярное место для отдыха среди местных и не только.

Озеро Байкал в Украине. Фото - za-misto

Что можно поделать на озере

Согласно данным из открытых источников, Байкал в Черкасской области может порадовать любителей активного отдыха, рестораном, баром, бассейном, уютными беседками, рыбалкой и домиками для неё. Также на месте можно арендовать все необходимое снаряжения для рыбалки.

База отдыха Байкал. Фото - za-misto

Почему такое название

В свободном доступе нет большого количества информации по поводу истории имени озера, однако, весьма вероятно, что водоем стали называть так из-за базы отдыха с коммерческими целями — для привлечения клиентов.

Байкал в Украине. Фото - goldfishnet

