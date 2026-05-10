Дюбуа нокаутировал Уордли в "бое года" (видео)

"Побоище" в Манчестер войдет в историю бокса

В субботу, 9 мая, в Манчестере (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке на ринге сошлись чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО) и экс-чемпион мира Даниель Дюбуа (23-3, 22 КО).

Что нужно знать

Главные нокаутеры Британии сразились за титул

Дюбуа дважды побывал в нокдауне

Рефери остановил бой в 11 раунде

Поединок завершился досрочной победой Дюбуа в 11-м раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

Бой начался без разведки. Уже на 10-й секунде Уордли уронил соперника на канвас. "Динамит" поднялся и тут же борцовским приемом повалил оппонента на настил — рефери, разумеется, не делал отсчет. Затем претендент вчистую выиграл второй раунд и, казалось, перехватил инициативу, однако уже в следующей 3-минутке оказался в тяжелом нокдауне. Фабио не смог добить Даниеля, который быстро восстановился и уже в 6-м раунде едва не нокаутировал чемпиона.

Уордли с разбитым лицом (поврежденный нос и заплывший глаз) стал менее эффективным, однако все еще представлял опасность для Дюбуа. Боксеры продолжали безжалостную рубку, где Фабио показывал чудеса "выживания", а "Динамит" выбрасывал невероятное количество силовых ударов. В начале 11-го раунда рефери остановил "побоище". Дюбуа добыл победу техническим нокаутом и стал новым чемпионом WBO.

Даниель с чемпионским поясом вновь претендует на бой с Усиком. "Динамит" уже дважды проигрывал украинцу, однако трилогия возможна. После поединка промоутер Дюбуа заявил, что, вероятно, зрители увидят реванш с Уордли.

Отметим, остальными основными чемпионскими поясами (WBC, WBA и IBF) владеет Александр Усик. 23 мая "Кот" проведет бой против звезды кикбоксинга Рико Верховена. По мнению букмекеров, украинец является безоговорочным фаворитом поединка, так же считает и искусственный интеллект. Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине в прямом эфире. Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также все участники вечера бокса.

В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.