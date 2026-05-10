Дюбуа нокаутував Вордлі в "бою року" (відео)

"Побоїще" у Манчестер увійде в історію боксу

У суботу, 9 травня, у Манчестері (Велика Британія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку на рингу зійшлися чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) та ексчемпіон світу Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО).

Що потрібно знати

Головні нокаутери Британії билися за титул

Дюбуа двічі побував у нокдауні

Рефері зупинив бій у 11 раунді

Поєдинок завершився достроковою перемогою Дюбуа у 11-му раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

Бій розпочався без розвідки. Вже на 10-й секунді Вордлі поклав суперника на канвас. "Динаміт" піднявся і тут же борцівським прийомом повалив опонента на підлогу — рефері, зрозуміло, не робив відлік. Потім претендент начисто виграв другий раунд і, здавалося, перехопив ініціативу, проте вже в наступній 3-хвилинці опинився у важкому нокдауні. Фабіо не зміг добити Даніеля, який швидко відновився і вже у 6-му раунді ледь не нокаутував чемпіона.

Вордлі з розбитим обличчям (ушкоджений ніс і око, що запливло) став менш ефективним, проте все ще представляв небезпеку для Дюбуа. Боксери продовжували безжальну рубку, де Фабіо показував чудеса "виживання", а "Динаміт" викидав неймовірну кількість силових ударів. На початку 11-го раунду рефері зупинив "побоїще". Дюбуа здобув перемогу технічним нокаутом та став новим чемпіоном WBO.

Даніель із чемпіонським поясом знову претендує на бій з Усиком. "Динаміт" вже двічі програвав українцю, одначе трилогія можлива. Після поєдинку промоутер Дюбуа заявив, що, ймовірно, глядачі побачать реванш із Вордлі.

Зазначимо, рештою основних чемпіонських поясів (WBC, WBA та IBF) володіє Олександр Усик. 23 травня "Кіт" проведе бій проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена. На думку букмекерів, українець є беззаперечним фаворитом поєдинку, так само вважає і штучний інтелект. Додамо, що шоу Усик — Верховен покажуть в Україні у прямому етері. Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також усі учасники вечора боксу.

У квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.