Чехия унизила Россию 9 мая (видео)

Чешский спортсмен показательно не явился на церемонию награждения

В субботу, 9 мая на Кубке мира по гребле в Венгрии произошел грандиозный скандал. Организаторы в гонке каноистов на 1000 метров сначала объявили золотым медалистом чеха Мартина Фуксу, однако позже добавили россиянина Захара Петрова в список победителей.

Что нужно знать

Фукса опередил Петрова во время гонки

Организаторы после просмотра фото-финиша отдали победу сразу двум спортсменам

Мартин не пришел на награждение, в России обвинили Чехию в демарше

Фукса не пришел на церемонию награждения. В России считают, что команда Чехии "устроила демарш из-за обиды", сообщают РосСМИ.

Мартин Фукса считает себя единоличным победителем этапа Кубка мира, который опередил Захара на финише на 0,01 секунды. Он обиделся на то, что судьи пересмотрели первоначальное решение, присвоив второе золото Петрову, и не вышел на церемонию награждения. Может ли этот демарш быть как-то наказан? Да, его действия могут быть признаны как неспортивное поведение, за которое могут дисквалифицировать. Но мы никаких шагов предпринимать не будем, потому что у нас есть золотая медаль. Генсекретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова

РосСМИ связали поведение чеха с празднованием 9 мая в РФ

Сам Фукса не комментировал ситуацию, но лишь опубликовал видео гонки. В прямом эфире чех опередил россиянина на 0,01 секунды, однако организаторы, основываясь на фото-финише, перераспределили награды.

Изначально чеху отдали победу

