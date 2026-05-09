Чехія принизила Росію 9 травня (відео)

Чеський спортсмен показово не з’явився на церемонію нагородження

У суботу, 9 травня, на Кубку світу з веслування в Угорщині стався грандіозний скандал. Організатори в гонці каноїстів на 1000 метрів спочатку оголосили золотим медалістом чеха Мартіна Фуксу, проте пізніше додали росіянина Захара Петрова до списку переможців.

Фукса випередив Петрова під час перегонів

Організатори після перегляду фото-фінішу віддали перемогу одразу двом спортсменам

Мартін не прийшов на нагородження, в Росії звинуватили Чехію у демарші

Фукса не прийшов на церемонію нагородження. У Росії вважають, що команда Чехії "влаштувала демарш через образу", повідомляють РосЗМІ.

Мартін Фукса вважає себе одноосібним переможцем етапу Кубка світу, який випередив Захара на фініші на 0,01 секунди. Він образився тим що, що судді переглянули початкове рішення, привласнивши друге золото Петрову, і не вийшов на церемонію нагородження. Чи може цей демарш бути якось покараний? Так, його дії можуть бути визнані як неспортивну поведінку, за яку можуть дискваліфікувати. Але ми ніяких кроків робити не будемо, бо маємо золоту медаль. Генсекретар Федерації каное Росії Олена Ісхакова

Сам Фукса не коментував ситуацію, але лише опублікував відео перегонів. У прямому етері чех випередив росіянина на 0,01 секунди, проте організатори, спираючись на фотофініш, перерозподілили нагороди.

