Юная грация доминирует в художественной гимнастике даже после возвращения России: как выглядит "бриллиант" из Украины (фото)

Юная украинская гимнастка Таисия Онофрийчук продолжает побеждать на международной арене. 17-летняя спортсменка завоевала "золото" на Европейском кубке по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан).

Таисия победила в упражнениях с обручем с результатом 30,150 балла, опередив сразу двух "нейтралок". Об этом сообщает "Телеграф".

Второе место заняла нейтральная спортсменка из России Арина Ковшова (28,400 балла), а "бронза" досталась "нейтралке" из Беларуси Дарье Вяренич (27,950). Еще одна украинка Полина Карика стала седьмой с результатом 27.500 балла.

Во время церемонии награждения "нейтральные" гимнастки молча слушали гимн Украины, а рядом с флагом Украины висели 2 белых стяга.

В этом сезоне Онофрийчук, которая тренируется под руководством Ирины Дерюгиной, блистает на каждом турнире, где выступает. Таисия завоевала 4 золотых медали на этапе Кубка мира в Софии (Болгария), две — на этапе Кубка мира в Баку, 4 — на Гран-при Марбельи (Испания) и 3 — на Гран-при Тарту "Miss Valentine" (Эстония).

Таисия Онофрийчук/Фото: Getty Images

Напомним, на этапе Кубка мира в Болгарии "нейтральная" россиянка София Ильтерякова оказалась в эпицентре скандала, развернувшись спиной к флагу Украины во время торжественной церемонии награждения. Представительницу РФ после жалобы украинской стороны предупредили, и на следующий раз она слушала гимн Украины с уважением.