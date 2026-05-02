Украинский спортсмен унизил Россию в прямом эфире (видео)

Дзюдоиста поддержала украинская Федерация

Украинский дзюдоист Артем Лесюк публично обозначил свою гражданскую позицию на турнире серии Грендслем в Душанбе (Таджикистан). Украинец проигнорировал российский гимн во время церемонии награждения.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Украины в Facebook. На турнире Лесюк выступал в категории до 60 кг и занял второе место.

В финале соревнований украинец проиграл россиянину Аюбу Блиеву. Во время церемонии награждения перед тем, как должен был прозвучать гимн России, украинец покинул пьедестал. После исполнения гимна РФ Лесюк вернулся на подиум. В Федерации назвали такое поведение Артема достойной позицией.

Важный момент с церемонии награждения серебряного призера Grand Slam Dushanbe 2026 Артема Лесюка. Спасибо нашему спортсмену за достойную позицию. Федерация Дзюдо Украины

Напомним, Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение о возвращении российским спортсменам права выступать под флагом и с гимном 27 ноября 2025 года.

Ранее украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская завоевала три бронзовые награды на чемпионате Европы-2026 в Батуми (Грузия). Во время церемонии награждения Ирина отказалась от общих фото с представительницей РФ Варварой Кузьминовой на пьедестале почета. РФ выступала на этом турнире без флага и гимна.