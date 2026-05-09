Укр

"Мерзавцы": Россию опять надули

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Татьяна Тарасова и Владимир Путин Новость обновлена 09 мая 2026, 12:41
Татьяна Тарасова и Владимир Путин. Фото Getty Images

Тарасова негодует после решения МОК

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК). Главный спортивный орган мира накануне снял санкции с Беларуси, но отказался делать подобное в отношении РФ.

Что нужно знать

  • МОК оставил санкции против РФ в силе
  • Тарасова оскорбляет спортивных чиновников
  • Татьяну только выписали из больницы

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит sport24.ru. По ее словам, МОК якобы обманул Россию, введя санкции против РФ на 4 года (на самом деле ограничения были бессрочными).

Несправедливость в том, что мы должны были начать выступать со следующего года. Это было их решение — дисквалификация на 4 года. МОК нарушает свои собственные правила и меняет мнение. Получается, что они — мерзавцы.

Кто за нас вступится? Не может же быть, чтобы некому было это сделать. Понятное дело, что к России предвзятое отношение. Нашему спорту нужна срочная помощь! И решать это должны на самом высоком уровне.

Татьяна Тарасова

Напомним, санкции против российского спорта были введены 28 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда МОК призвал международные федерации не допускать российских и белорусских атлетов и официальных лиц на международные турниры. В марте 2023 года МОК смягчил позицию, разрешив россиянам выступать на международных стартах в нейтральном статусе (без флага и гимна). На данный момент спортивные федерации сами принимают решение по поводу представителей РФ, МОК отвечает лишь за допуск на Олимпийские игры.

Теги:
#Россия #МОК #Татьяна Тарасова