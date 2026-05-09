"Мерзавцы": Россию опять надули
Тарасова негодует после решения МОК
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК). Главный спортивный орган мира накануне снял санкции с Беларуси, но отказался делать подобное в отношении РФ.
Что нужно знать
- МОК оставил санкции против РФ в силе
- Тарасова оскорбляет спортивных чиновников
- Татьяну только выписали из больницы
Соответствующий комментарий Тарасовой приводит sport24.ru. По ее словам, МОК якобы обманул Россию, введя санкции против РФ на 4 года (на самом деле ограничения были бессрочными).
Несправедливость в том, что мы должны были начать выступать со следующего года. Это было их решение — дисквалификация на 4 года. МОК нарушает свои собственные правила и меняет мнение. Получается, что они — мерзавцы.
Кто за нас вступится? Не может же быть, чтобы некому было это сделать. Понятное дело, что к России предвзятое отношение. Нашему спорту нужна срочная помощь! И решать это должны на самом высоком уровне.
Напомним, санкции против российского спорта были введены 28 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда МОК призвал международные федерации не допускать российских и белорусских атлетов и официальных лиц на международные турниры. В марте 2023 года МОК смягчил позицию, разрешив россиянам выступать на международных стартах в нейтральном статусе (без флага и гимна). На данный момент спортивные федерации сами принимают решение по поводу представителей РФ, МОК отвечает лишь за допуск на Олимпийские игры.