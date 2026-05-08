"Мы что в борщ кому-то нагадили?" в России началась истерика из-за нового решения МОК
Видные российские функционеры не согласным с позицией главного спортивного органа мира
Заслуженный тренер СССР оп фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) хочет погубить Россию. Накануне МОК оставил санкции против РФ в силе, но снял ограничения с Беларуси.
Что нужно знать
- МОК рекомендовал не снимать снять ограничения с России
- В РФ данное решение вызвало истерику
- Российский спорт находится под санкциями из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину
Соответствующий комментарий Тарасовой приводит российская пресса. Татьяна до сих пор якобы не понимает, из-за чего российских спортсменов, в частности фигуристов, не пускают на международные старты.
Я просто потеряла дар речи. Они хотят нас погубить, но у них это все равно не получится. Мы сильные, и наши ученики сильные, и команда наша сильная. Как они могут так нарушать свое же слово. Они говорили про четыре года, так как так может быть?
Нас кто-то когда-то будет защищать? За нами правда. Это ужасные новости. Они получили от WADA все, что можно было, наши же над чем-то работали. Почему так? К кому нам с этим обращаться? Что вообще происходит? Мы что в борщ кому-то нагадили?
Мы ничего не нарушили, правда за нами. Им нельзя верить, ни одному их слову. Они нарушают все свои обещания. Я считаю, что нас должны защитить люди, которые владеют этим вопросом.
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова пожаловалась, что военные конфликты ведут и другие страны, но страдает от санкций в спорте только Россия.
Когда услышала про Логинову, сразу решила, что начнут это цеплять при процессе восстановления ОКР. Что есть зацепка, хотя цепляться уже не за что. Есть и другие страны, где есть военные конфликты. Но им это в вину не ставят.
Мы исправили то, что было нужно сделать. И тут же подключили WADA, темы с которой могут быть вечными. С чего началось, тем они и пытаются закончить. Предполагаю, что сейчас есть человеческий фактор политики внутри исполкома МОК. Это можно долго тянуть. Хотя ряд федераций нас возвращают с флагом и гимном. А другие даже в нейтральном статусе нас не вернули, аргументируя это рекомендациями МОК.
Депутат Госдумы, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил, что МОК не возвращает РФ из-за "визгов соседей".
Для белорусов это хорошая история. Для нас ничего хорошего не произошло. Дело продолжать нужно, поднимать все проблемные вопросы, договариваться. Нужно решать это скорее.
Наши спортсмены находятся в сложной ситуации. Визги наших соседей не останавливаются, что и является причиной нашего невосстановления. Михаил Дегтярев и его команда в активнейшей работе.
Уверен, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Процесс переговоров не останавливается. Здесь не нужно ждать следующего заседания. Нужно работать в ежедневном режиме. Наше возвращение может быть и до следующего заседания.
Напомним, последняя рекомендация МОК гласит, что российских атлетов следует допускать на международные старты в нейтральном статусе (без флага и гимна). Тем не менее некоторые федерации разрешают россиянам соревноваться под своим флагом.