Главный мем Олимпиады в Милане сотрудничает с Россией
Известный тренер-постановщик продался РФ?
Французский хореограф Бенуа Ришо приехал в Россию, чтобы поработать с местными фигуристами. Тренер прославился на весь мир во время Олимпийских игр в Милане.
Что нужно знать
- Ришо приехал в РФ
- Бенуа будет работать с российскими фигуристами
- Хореограф стал знаменитым из-за работы на Олимпиаде-2026
Француз не видит никаких проблем в своем приезде в РФ. Об этом сообщает sports.ru.
Мне было бы очень интересно поставить программы сильнейшим российским фигуристам – особенно вашим парам и девушкам. И новому поколению японских спортсменов, там тоже появились очень интересные ребята.
Я третий раз приезжаю работать в Россию и не вижу в этом никакой проблемы. Более того, я знаю, что, посмотрев на меня, теперь и другие хореографы готовы брать российских фигуристов.
Ришо прославился на Играх-2026. Дело в том, что он поставил 27 программ для 16 участников Олимпиады из 13 стран. В сети завирусилось видео на котором, Бенуа меняет куртки сборных. Он делал это так часто, что превратился в главный мем Олимпиады.
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) ослабил санкции против российского спорта. ISU разрешил россиянам выступать на Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе, однако запретил любое участие в командных дисциплинах (пары, танцевальные пары и командный турнир по фигурному катанию). При этом на чемпионат мира-2026 и другие турниры текущего сезона россиян не приглашали.