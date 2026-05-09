Главный мем Олимпиады в Милане сотрудничает с Россией

Известный тренер-постановщик продался РФ?

Французский хореограф Бенуа Ришо приехал в Россию, чтобы поработать с местными фигуристами. Тренер прославился на весь мир во время Олимпийских игр в Милане.

Француз не видит никаких проблем в своем приезде в РФ. Об этом сообщает sports.ru.

Мне было бы очень интересно поставить программы сильнейшим российским фигуристам – особенно вашим парам и девушкам. И новому поколению японских спортсменов, там тоже появились очень интересные ребята. Я третий раз приезжаю работать в Россию и не вижу в этом никакой проблемы. Более того, я знаю, что, посмотрев на меня, теперь и другие хореографы готовы брать российских фигуристов. Бенуа Ришо

Ришо прославился на Играх-2026. Дело в том, что он поставил 27 программ для 16 участников Олимпиады из 13 стран. В сети завирусилось видео на котором, Бенуа меняет куртки сборных. Он делал это так часто, что превратился в главный мем Олимпиады.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) ослабил санкции против российского спорта. ISU разрешил россиянам выступать на Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе, однако запретил любое участие в командных дисциплинах (пары, танцевальные пары и командный турнир по фигурному катанию). При этом на чемпионат мира-2026 и другие турниры текущего сезона россиян не приглашали.