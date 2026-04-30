"Строят козни против РФ": в России ополчились против целой нации
Бывший спортсмен на пенсии стал пропагандистом Кремля
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что норвежцы мешают РФ в спорте. Норвегия якобы не дает россиянам участвовать в международных соревнованиях в лыжных гонках и других видах спорта.
Что нужно знать
- Норвегия против возвращения РФ в мировой спорт во время войны
- Васильев заявил о подлости норвежцев
- Сеть смеется над словами российского чемпиона
Соответствующий комментарий Васильева приводит российская пресса. По его словам, норвежцы препятствуют возвращению российских спортсменов на международные старты. При этом Дмитрий сделал выпад в сторону 11-кратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, назвав того "липовым".
Все эти липовые 11-кратные олимпийские чемпионы и половину своих медалей бы не завоевали, будь наш Большунов, и не только он, допущен на международную арену. Это же касается и женских лыж, да и многих других видов спорта.
Но "борцы за справедливость", то есть норвежцы и им подобные, которые мешают выступлению наших спортсменов, способных их обыграть, уже действуют на последнем издыхании. Они судорожно пытаются оттянуть наше возвращение на международную арену, строят всякие козни.
В сети лишь посмеялись над словами Васильева. Пользователи напомнили Дмитрию, что международная изоляция российского спорта это результат работы не Норвегии, а главы Кремля Владимира Путина, который развязал войну в Европе.
Норвегия и Клебо выступают против возвращения РФ в международный спорт, пока в Украине идет война. Из-за этого россияне часто оскорбляют норвежцев, а звезду лыжного спорта называют "нелегетимным".