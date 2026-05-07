Украина будет создавать ЧВК: в Раде честно рассказали, когда этого ждать

В Раде пока не получили готовый текст документа

Работа над инициативой о создании частных военных компаний в Украине только начинается. Законопроект хоть и является важным для нашей страны, но будет сложным и может занять немало времени.

Об этом "Телеграфу" рассказали парламентарии. По их мнению, для реализации инициативы необходимо будет вносить изменения в действующее законодательство.

Так, народный депутат Юрий Мисягин отметил, что в настоящий момент речь идет лишь о предварительном обсуждении инициативы.

"Есть заявление президента. Комитет начнет заниматься этим вопросом, так как он стратегически важен и для государства и для общества. Это может занять некоторое время, законопроект будет очень тяжелым", — рассказывает народный избранник.

Данный законопроект, по словам Мисягина, будет вносить различные изменения во многие другие законы и постановления.

"Это большая работа. Нужно будет законодательство менять. Поэтому здесь без Верховной Рады не обойтись", — подытожил собеседник.

Член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз сказала в комментарии "Телеграфу", что на данный момент текст законопроекта не был показан комитету, поэтому деталей и ответов на многие вопросы сейчас нет.

"Есть старый законопроект №11214 "О международных оборонных компаниях", зарегистрированный в 2024 году, но он до сих пор прорабатывается в комитете. В феврале 2026 года его включили в повестку дня, но это не означает, что он будет браться как базовый", — объяснила Фриз.

Предыстория

6 мая 2026 года Владимир Зеленский заявил, что в Украине начали готовить законодательную базу для частных военных компаний (ЧВК).

"МВД Украины, разведка, необходимые правительственные чиновники, команда Офиса президента готовят законодательную основу для того, что в мире называется "военными компаниями". Я поручил разработать для Украины наиболее оптимальный формат и в этом году обеспечить принятие закона. Ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в так называемых частных военных компаниях и в некоторых других организационных формах", — сказал глава украинского государства.

Еще в 2025 году Зеленский высказывался насчет еще одного требования РФ о "националистических формированиях". Он подчеркнул, что частных армий в Украине нет, однако после ультиматумов РФ он задумается над этим вопросом.

"Роспуск украинских националистических формирований (одно из требований в меморандуме РФ — ред.). Хочу напомнить, никаких частных формирований в украинской армии нет. Если они говорят об "Азове", это Нацгвардия Украины. Если они говорят о частных армиях и формировании, у нас их нет согласно нашему законодательству. Хотя теперь я буду думать об этом после ультиматумов", — отметил президент.

Что такое ЧВК?

Рынок частных военных компаний начал активно развиваться в мире еще в 1990-е годы, впрочем, правовое регулирование их деятельности до сих пор остается фрагментированным. В Европе рамку работы ЧВК определяет так называемый "Документ Монтре" (к его разработке, кстати, присоединялась и Украина). Там определено, что ЧВК — "это частные субъекты предпринимательства, которые оказывают военные и/или охранные услуги, независимо от того, как они себя характеризуют".

Управляющий директор первой украинской ЧВК (юридически оформленная как ООО) "Омега Консалтинг Груп" Татьяна Кебкало рассказывала в комментарии "Телеграфу", что ЧВК могут существенно разгрузить ВСУ и помочь в подготовке бойцов.

"У нас в стране не хватает инструкторов, имеющих специальность. Стрелять то научить можно, а вот делать те же диверсионно-разведывательные операции — этому надо учить. И ЧВК могли бы помочь в этом направлении. К примеру, в течение 2022-2023 годов инструкторы "Омега Консалтинг Груп" научили минно-взрывному делу около трех тысяч спецназовцев ГУР МО. Стоп! Но если в ЧВК такие хорошие специалисты, то почему же они не в ВСУ? Потому что есть специалисты, которым за 60 лет, или они имеют право на отсрочку. Во-вторых, есть люди, не являющиеся гражданами Украины. Однако воевать, охранять и обучать могут и в действующей армии и спецслужбах", – объясняет Кебкало.

