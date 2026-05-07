Украинцы с лайнера со смертельным вирусом возвращаются: где они сейчас и могут ли быть заразны

Судно прибывает 9 мая

У пятерых украинцев на круизном лайнере "MV Hondius", где зафиксирована вспышка хантавируса, признаков болезни не обнаружено. Однако возникает вопрос: могут ли они быть переносчиками вирусной болезни и насколько она опасна.

"Телеграф" обратился к Наталии Тимко-Иванченко, инфекционисту и руководителю Львовского центра по контролю за заболеваниями, чтобы получить ответы. По ее словам, основным источником вируса есть мышевидные, а не люди.

То есть от человека к человеку вирус не передается. Им можно инфицироваться, вдохнув пыль или мелкие частицы, содержащие вирус. Такие частицы образуются из мочи, фекалий или слюны инфицированных диких грызунов, например мышей или полевок. Кроме того, можно заразиться через кожу, если открытая рана контактировала с мышевидными или через пищу, которая была загрязнена вирусом.

Переносчиками хантавируса есть мыши

По словам инфекциониста, хантавирус не новая болезнь для Украины. Ведь каждый год фиксируются случаи заражения. Однако те, кто прибудут с круиза, не будут представлять угрозы для других.

Что в МИД говорят об украинцах на лайнере

В министерстве отмечают, что по состоянию на утро 7 мая судно следует к Канарским островам, Испания. Прибытие намечено на 9 мая. После будет проведено медицинское обследование всех пассажиров и членов экипажа.

"Состояние здоровья 5 граждан Украины, членов экипажа "MV Hondius", удовлетворительное, признаков заболевания у них не обнаружено. Посольство Украины в Нидерландах продолжает поддерживать постоянный контакт с представителем компании-оператора", — говорят в ведомстве.

Известно, что в общей сложности с симптомами хантавируса с судна было эвакуировано 5 человек. У двух из них подтверждено заболевание. В настоящее время они проходят лечение в Йоханнесбурге (ЮАР) и Цюрихе (Швейцария). Остальные три человека с подозрением на заболевание были доставлены в Нидерланды и ФРГ.

