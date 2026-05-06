Системная помощь фронту продолжается: MK Foundation передал еще 21 бус для Сил обороны

К годовщине создания фонда MK Foundation передал украинским военным автомобили. Транспорт уже в ближайшее время будет работать на ключевых направлениях фронта, обеспечивая логистику и мобильность подразделений.

На пятый год полномасштабной войны транспорт на фронте остается критически важным ресурсом как для логистики, так и выполнения боевых задач.

За эти годы MK Foundation выстроил системную помощь армии в области логистики. Значительную часть переданного транспорта составляют микроавтобусы Volkswagen Transporter, работающие по всей линии фронта.

Бусы для Сил обороны. Фото MK Foundation

"Мы поддерживаем Силы обороны с первого дня полномасштабной войны, а уже в мае 2022 года создали благотворительную организацию MK Foundation. За это время помогли более чем 300 военным подразделениям, передали более 2100 автомобилей, а также медицинский и водный транспорт. В частности, было приобретено 30 полностью оснащенных карет скорой помощи. Наша цель — обеспечить каждую бригаду, каждое подразделение автомобилем", — подчеркнул основатель MK Foundation Максим Криппа.

В этот раз автомобили получили подразделения территориальной обороны, РХБЗ, Государственной специальной службы транспорта, медики, артиллеристы, связисты, а также подразделения беспилотных систем. Всего транспорт передали 21 воинской части.

Перед передачей каждый автомобиль проходит полное техническое обслуживание: ремонт, замену расходных материалов и заправку. В фонде отмечают, что транспорт должен быть готов к использованию сразу после получения. И сегодня его активно используют не только для перевозки личного состава или грузов, но и для мобильных групп БПЛА, в частности, экипажей дронов-перехватчиков.

"Логистика сегодня — ключевая. Постоянно не хватает транспорта: нужно подвезти мины со склада, доставить их саперам, потом вывезти на позиции. И здесь этот бус от MK Foundation — фактически основа всего. Это и "мамка, и папка": он возит и продукты, и боекомплект, и мины, и людей, помогает разведать маршруты. В год он накатал более 40 тысяч километров и перевез тысячи тонн взрывчатки. Без логистики не будет переднего края. Поэтому мы очень ценим такую ​​помощь и благодарим всех, кто поддерживает армию. Останавливаться нельзя", — рассказал военный инженер-сапер из "Азова".

Другой "течик", переданный MK Foundation саперам-разведчикам 77-й отдельной аэромобильной бригады, помог спасти группу бойцов, оставшихся на позиции без боекомплекта для дронов. В определенный момент из перехватов стало известно о наступлении вражеской бронетехники.

"Благодаря автомобилю саперы успели добраться до позиций, просто в бусе изготовили из выстрелов РПГ более 30 кумулятивно-оскольчатых боеприпасов — и в результате наступление удалось остановить. Этот "Течик" буквально дал пехоте шанс выжить: мы успели, приехали и снабдили ребят боекомплектом", — вспоминает военнослужащий с позивним "Карпо".

MK Foundation – благотворительная инициатива бизнесмена Максима Криппы, основанная в 2022 году. Фонд не привлекает публичных донатов и работает за счет частного капитала, сосредотачиваясь на обеспечении Сил обороны транспортом.

За время работы фонд передал более 2100 автомобилей для 321 воинской части. Общий объем помощи превышает 1 400 000 гривен.

Переданные автомобили уже работают на ключевых направлениях — Харьковском, Донецком, Запорожском, Сумском и Днепропетровском, где потребность в транспорте остается высокой.