В "АТБ" запустили новый формат скидок: как можно сэкономить ещё больше

На примере крем-сыра можно заплатить почти на 100 гривен меньше

В сети супермаркетов "АТБ" появился новый формат акций, позволяющий существенно сэкономить на отдельных товарах, но только при одном условии.

Речь идет о специальных предложениях, где цена за товар значительно снижается при покупке нескольких единиц. Об этом способе сбережения сообщили в соцсети "Threads".

Например, один из продуктов — крем-сыр — при обычной цене стоит около 94,80 гривен, или 89,97 гривен при наличии карты лояльности. При покупке от трех штук цена может составить 57,90 гривен за единицу. То есть при покупке трех крем-сыров по акции можно сэкономить около 96 гривен.

Отмечается, что такие предложения действуют на ограниченный ассортимент товаров и могут быть доступны не во всех магазинах. Поэтому, чтобы сэкономить, важно соблюсти условия акции в отношении минимального количества товаров в чеке. Это особенно выгодно, когда нужно пополнить запасы.

