"Это не прекращалось ни дня". Виктория Билан-Ращук раскрыла, как беременной узнала об измене мужа
По словам актрисы, Ращук знал любовницу уже 20 лет
Украинская актриса Виктория Билан-Ращук в откровенном интервью поделилась болезненными подробностями личной жизни — об изменах мужа, актера-военного Владимира Ращука, кризисе в браке и окончательном расставании.
В разговоре с Алиной Доротюк актриса рассказала, что еще в начале их отношений история уже имела драматический поворот. Она вспомнила, что после нескольких месяцев безумной любви Владимир внезапно прекратил отношения, а на следующий день появился с другой женщиной и даже начал с ней жить. Этот период стал для Виктории тяжелым испытанием — она долго переживала разрыв, болела на фоне стресса и не могла работать рядом с ним.
У нас была безумная любовь. Больше ничего не нужно. Она продлилась около трех месяцев. А потом, ну, это произошло очень резко. Вечером он мне написал: "Я тебя очень люблю, жить без тебя не могу". А утром написал: "Между нами все". Почти чуть-чуть на следующий день я уже его увидела с другой. И он с ней стал сразу жить. Для меня это была большая трагедия, потому что я его очень любила. Я очень заболела, заработала себе, можем сказать так, неизлечимую болезнь на стрессах
Впоследствии, по ее словам, Ращук вернулся и настойчиво просил прощения. У них был откровенный разговор, после которого он убеждал, что она не пожалеет о браке с ним. Актриса рассказала, что он долго добивался ее доверия и в конце концов сделал романтическое предложение. В итоге пара прожила вместе более 13 лет, из которых 10 — официально в браке.
Однако как отметила звезда, ситуация повторилась. Она начала замечать тревожные сигналы – мужчина постоянно держал при себе телефон, даже ночью. Однажды ей удалось увидеть переписку, свидетельствовавшую о его связи с другой женщиной. Сначала, по ее словам, он убеждал, что это только общение без физической измены, однако позже выяснилось, что их отношения были глубже.
Я разблокирую телефон и вижу переписку. А там: "Ты должен от нее уйти, ты должен ее бросить" и все остальное... И я это вижу. У меня был такой стресс. Но он заверил, что это только переписка. Ничего серьезного не было. Физической близости не было. Это была просто переписка. Я ее тут же набрала с его телефона. Она трубку не взяла. Я набрала со своего телефона номер. Я ей сказала: "У нас семья, у нас любовь, я беременна". На что я услышала ответ: "Я знаю, что ты беременна. И что?". Вот и все
Актриса подчеркнула, что самым болезненным стало то, что это происходило во время беременности. По ее словам, мужчина фактически жил двойной жизнью: мог быть с ней, демонстрировать заботу и любовь, а потом ехать в другую. Впоследствии она узнала, что он даже проводил с любовницей несколько дней вместе, когда она готовила его к службе.
Это все происходило в прошлом году, 25-м. Он приехал с ППД (пункт постоянной дислокации — ред.) с цветами, обнимал меня, целовал, благодарил за то, что я ему дала возможность побыть самому. Утро, вечер, утро, такая романтика, все хорошо. А потом я уже увидела телефон. Оказывается, это не прекращалось ни дня. То есть когда он мне пообещал, что они не будут общаться и это только виртуально, первое же сообщение было: "Ну, как тебе этот цирк?". И началось обсуждение и насмешка над тем, как я это переживала
Переломным моментом, по словам актрисы, стала случайная ситуация во время съемок реалити-шоу "Предатели": из-за ошибки координаторов она получила сообщение, адресованное не ей, а другой женщине, которую тоже зовут Виктория. В это время она окончательно поняла, что отношения завершены, и начала собирать вещи мужа.
Мы вошли в квартиру, он стал выносить вещи. Выносил вещи и плакал. Потом попросил меня, потому что в эту ночь, когда я его не пустила, он хотел прикоснуться к животу. Я запретила: "Там мой ребенок". Я говорю: "Это прежде всего мое тело, а потом там твой ребенок"
Она также рассказала, что беременность пережила в тяжелом эмоциональном состоянии – фактически наедине, без поддержки мужа. По ее словам, он мог не выходить на связь неделями, несмотря на то, что сам говорил о желании иметь ребенка.
Я тогда ему сказала: "Лучше бы я тебя похоронила, знала, где ты, чем ты так со мной поступил. А так я тебя вымолила от смерти другой". Потом я извинялась перед ним. Я говорила: "Я тебе никогда не желала смерти. Я за тебя молилась. Я тебя очень любила. Я тебе и сейчас не желаю смерти". Я ему не желаю ничего дурного. Правда. Но сейчас для него это козырь. Он мне сейчас постоянно этим штрикает
Как отметила актриса, судебный процесс по разводу еще впереди. Несмотря на пережитое, она признается, что надеется в будущем встретить человека, с которым она сможет создать здоровую семью и достойно воспитать сына без Владимира.
Я бы все-таки хотела, чтобы мне Боженька послал того человека, с которым бы я достойно воспитывала сына, подавая пример мужчины
