"Это не прекращалось ни дня". Виктория Билан-Ращук раскрыла, как беременной узнала об измене мужа

По словам актрисы, Ращук знал любовницу уже 20 лет

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук в откровенном интервью поделилась болезненными подробностями личной жизни — об изменах мужа, актера-военного Владимира Ращука, кризисе в браке и окончательном расставании.

В разговоре с Алиной Доротюк актриса рассказала, что еще в начале их отношений история уже имела драматический поворот. Она вспомнила, что после нескольких месяцев безумной любви Владимир внезапно прекратил отношения, а на следующий день появился с другой женщиной и даже начал с ней жить. Этот период стал для Виктории тяжелым испытанием — она долго переживала разрыв, болела на фоне стресса и не могла работать рядом с ним.

У нас была безумная любовь. Больше ничего не нужно. Она продлилась около трех месяцев. А потом, ну, это произошло очень резко. Вечером он мне написал: "Я тебя очень люблю, жить без тебя не могу". А утром написал: "Между нами все". Почти чуть-чуть на следующий день я уже его увидела с другой. И он с ней стал сразу жить. Для меня это была большая трагедия, потому что я его очень любила. Я очень заболела, заработала себе, можем сказать так, неизлечимую болезнь на стрессах Виктория Билан-Ращук

Впоследствии, по ее словам, Ращук вернулся и настойчиво просил прощения. У них был откровенный разговор, после которого он убеждал, что она не пожалеет о браке с ним. Актриса рассказала, что он долго добивался ее доверия и в конце концов сделал романтическое предложение. В итоге пара прожила вместе более 13 лет, из которых 10 — официально в браке.

Однако как отметила звезда, ситуация повторилась. Она начала замечать тревожные сигналы – мужчина постоянно держал при себе телефон, даже ночью. Однажды ей удалось увидеть переписку, свидетельствовавшую о его связи с другой женщиной. Сначала, по ее словам, он убеждал, что это только общение без физической измены, однако позже выяснилось, что их отношения были глубже.

Я разблокирую телефон и вижу переписку. А там: "Ты должен от нее уйти, ты должен ее бросить" и все остальное... И я это вижу. У меня был такой стресс. Но он заверил, что это только переписка. Ничего серьезного не было. Физической близости не было. Это была просто переписка. Я ее тут же набрала с его телефона. Она трубку не взяла. Я набрала со своего телефона номер. Я ей сказала: "У нас семья, у нас любовь, я беременна". На что я услышала ответ: "Я знаю, что ты беременна. И что?". Вот и все Виктория Билан-Ращук

Актриса подчеркнула, что самым болезненным стало то, что это происходило во время беременности. По ее словам, мужчина фактически жил двойной жизнью: мог быть с ней, демонстрировать заботу и любовь, а потом ехать в другую. Впоследствии она узнала, что он даже проводил с любовницей несколько дней вместе, когда она готовила его к службе.

Это все происходило в прошлом году, 25-м. Он приехал с ППД (пункт постоянной дислокации — ред.) с цветами, обнимал меня, целовал, благодарил за то, что я ему дала возможность побыть самому. Утро, вечер, утро, такая романтика, все хорошо. А потом я уже увидела телефон. Оказывается, это не прекращалось ни дня. То есть когда он мне пообещал, что они не будут общаться и это только виртуально, первое же сообщение было: "Ну, как тебе этот цирк?". И началось обсуждение и насмешка над тем, как я это переживала Виктория Билан-Ращук

Переломным моментом, по словам актрисы, стала случайная ситуация во время съемок реалити-шоу "Предатели": из-за ошибки координаторов она получила сообщение, адресованное не ей, а другой женщине, которую тоже зовут Виктория. В это время она окончательно поняла, что отношения завершены, и начала собирать вещи мужа.

Мы вошли в квартиру, он стал выносить вещи. Выносил вещи и плакал. Потом попросил меня, потому что в эту ночь, когда я его не пустила, он хотел прикоснуться к животу. Я запретила: "Там мой ребенок". Я говорю: "Это прежде всего мое тело, а потом там твой ребенок" Виктория Билан-Ращук

Она также рассказала, что беременность пережила в тяжелом эмоциональном состоянии – фактически наедине, без поддержки мужа. По ее словам, он мог не выходить на связь неделями, несмотря на то, что сам говорил о желании иметь ребенка.

Я тогда ему сказала: "Лучше бы я тебя похоронила, знала, где ты, чем ты так со мной поступил. А так я тебя вымолила от смерти другой". Потом я извинялась перед ним. Я говорила: "Я тебе никогда не желала смерти. Я за тебя молилась. Я тебя очень любила. Я тебе и сейчас не желаю смерти". Я ему не желаю ничего дурного. Правда. Но сейчас для него это козырь. Он мне сейчас постоянно этим штрикает Виктория Билан-Ращук

Как отметила актриса, судебный процесс по разводу еще впереди. Несмотря на пережитое, она признается, что надеется в будущем встретить человека, с которым она сможет создать здоровую семью и достойно воспитать сына без Владимира.

Я бы все-таки хотела, чтобы мне Боженька послал того человека, с которым бы я достойно воспитывала сына, подавая пример мужчины Виктория Билан-Ращук

