Украинский шахматист произвел фурор, когда в него уже никто не верил (видео)

Гроссмейстер показал, почему шахматистам нужна хорошая физическая подготовка и хладнокровие

Легенда украинских шахмат Василий Иванчук вновь попал в заголовки тематических сайтов. На этот раз украинец удивил мир своей скоростью.

Что нужно знать

Иванчук сумел сделать ход за секунду до окончания времени

Василий довел партию до победы

Украинец славится своей эмоциональностью

В третьем туре шахматного турнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зе (Нидерланды) Иванчук победил серба Велимира Ивича. Об этом сообщает "Телеграф".

Примечательна не сама победа, а то, как украинец добыл ее. У Василия была всего 1 секунда, чтобы сделать ход, и 56-летний Иванчук сделал это, сорвав аплодисменты в зале. Отметим, даже комментаторы игры очень сомневались, что возрастному гроссмейстеру удастся сделать это, а после успеха украинца один из дикторов отметил, что ему нужен перерыв от "перенапряжения".

В итоге Василий получил дополнительное время, после чего довел дело до победы. Турнир Tata Steel Chess завершится 2 февраля.

Справка: Василий Иванчук — победитель командных чемпионатов мира в составе сборных СССР (1989) и Украины (2001), четырехкратный победитель шахматных Олимпиад в составе команды СССР (1988, 1990) и Украины (2004, 2010), финалист чемпионата мира по версии FIDE (2001—2002), чемпион Европы (2004), чемпион мира по блицу (2007) и рапиду (2016).

Напомним, Василий славится своей эмоциональностью во время игр. На чемпионате мира по блицу Иванчук был очень близок к плей-офф, однако украинец слишком поздно нажал на таймер. Реакция украинца на поражение показала другую сторону шахмат.