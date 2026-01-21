Укр

Украинский шахматист произвел фурор, когда в него уже никто не верил (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Василий Иванчук Новость обновлена 21 января 2026, 17:22
Василий Иванчук. Фото Getty Images

Гроссмейстер показал, почему шахматистам нужна хорошая физическая подготовка и хладнокровие

Легенда украинских шахмат Василий Иванчук вновь попал в заголовки тематических сайтов. На этот раз украинец удивил мир своей скоростью.

Что нужно знать

  • Иванчук сумел сделать ход за секунду до окончания времени
  • Василий довел партию до победы
  • Украинец славится своей эмоциональностью

В третьем туре шахматного турнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зе (Нидерланды) Иванчук победил серба Велимира Ивича. Об этом сообщает "Телеграф".

Примечательна не сама победа, а то, как украинец добыл ее. У Василия была всего 1 секунда, чтобы сделать ход, и 56-летний Иванчук сделал это, сорвав аплодисменты в зале. Отметим, даже комментаторы игры очень сомневались, что возрастному гроссмейстеру удастся сделать это, а после успеха украинца один из дикторов отметил, что ему нужен перерыв от "перенапряжения".

В итоге Василий получил дополнительное время, после чего довел дело до победы. Турнир Tata Steel Chess завершится 2 февраля.

Справка: Василий Иванчук — победитель командных чемпионатов мира в составе сборных СССР (1989) и Украины (2001), четырехкратный победитель шахматных Олимпиад в составе команды СССР (1988, 1990) и Украины (2004, 2010), финалист чемпионата мира по версии FIDE (2001—2002), чемпион Европы (2004), чемпион мира по блицу (2007) и рапиду (2016).

Напомним, Василий славится своей эмоциональностью во время игр. На чемпионате мира по блицу Иванчук был очень близок к плей-офф, однако украинец слишком поздно нажал на таймер. Реакция украинца на поражение показала другую сторону шахмат.

Теги:
#Шахматы #Василий Иванчук