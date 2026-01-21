Украинский шахматист произвел фурор, когда в него уже никто не верил (видео)
-
-
Гроссмейстер показал, почему шахматистам нужна хорошая физическая подготовка и хладнокровие
Легенда украинских шахмат Василий Иванчук вновь попал в заголовки тематических сайтов. На этот раз украинец удивил мир своей скоростью.
Что нужно знать
- Иванчук сумел сделать ход за секунду до окончания времени
- Василий довел партию до победы
- Украинец славится своей эмоциональностью
В третьем туре шахматного турнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зе (Нидерланды) Иванчук победил серба Велимира Ивича. Об этом сообщает "Телеграф".
Примечательна не сама победа, а то, как украинец добыл ее. У Василия была всего 1 секунда, чтобы сделать ход, и 56-летний Иванчук сделал это, сорвав аплодисменты в зале. Отметим, даже комментаторы игры очень сомневались, что возрастному гроссмейстеру удастся сделать это, а после успеха украинца один из дикторов отметил, что ему нужен перерыв от "перенапряжения".
В итоге Василий получил дополнительное время, после чего довел дело до победы. Турнир Tata Steel Chess завершится 2 февраля.
Справка: Василий Иванчук — победитель командных чемпионатов мира в составе сборных СССР (1989) и Украины (2001), четырехкратный победитель шахматных Олимпиад в составе команды СССР (1988, 1990) и Украины (2004, 2010), финалист чемпионата мира по версии FIDE (2001—2002), чемпион Европы (2004), чемпион мира по блицу (2007) и рапиду (2016).
Напомним, Василий славится своей эмоциональностью во время игр. На чемпионате мира по блицу Иванчук был очень близок к плей-офф, однако украинец слишком поздно нажал на таймер. Реакция украинца на поражение показала другую сторону шахмат.