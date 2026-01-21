Український шахіст справив фурор, коли в нього вже ніхто не вірив (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Гросмейстер показав, чому шахістам потрібна хороша фізична підготовка та холоднокровність
Легенда українських шахів Василь Іванчук знову потрапив у заголовки тематичних сайтів. Цього разу українець здивував світ своєю швидкістю.
Що потрібно знати
- Іванчук зумів зробити хід за секунду до закінчення часу
- Василь довів партію до перемоги
- Українець славиться своєю емоційністю
У третьому турі шахового турніру Tata Steel Chess у Вейк-ан-Зе (Нідерланди) Іванчук переміг серба Веліміра Івіча. Про це повідомляє "Телеграф".
Примітна не сама перемога, а те, як українець здобув її. Василь мав лише 1 секунду, щоб зробити хід, і 56-річний Іванчук зробив це, зірвавши оплески в залі. Зазначимо, навіть коментатори гри дуже сумнівалися, що віковому гросмейстеру вдасться зробити це, а після успіху українця один із дикторів зазначив, що йому потрібна перерва від "перенапруги".
У результаті Василь отримав додатковий час, після чого довів справу до перемоги. Турнір Tata Steel Chess завершиться 2 лютого.
Довідка: Василь Іванчук — переможець командних чемпіонатів світу у складі збірних СРСР (1989) та України (2001), чотириразовий переможець шахових Олімпіад у складі команди СРСР (1988, 1990) та України (2004, 2010), фіналіст чемпіонату світу за версією FIDE (2001—2002), чемпіон Європи (2004), чемпіон світу з бліцу (2007) та рапіду (2016).
Нагадаємо, Василь славиться своєю емоційністю під час ігор. На чемпіонаті світу з бліцу Іванчук був дуже близьким до плей-оф, проте українець надто пізно натиснув на таймер. Реакція українця на поразку показала інший бік шахів.