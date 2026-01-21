Український шахіст справив фурор, коли в нього вже ніхто не вірив (відео)

Гросмейстер показав, чому шахістам потрібна хороша фізична підготовка та холоднокровність

Легенда українських шахів Василь Іванчук знову потрапив у заголовки тематичних сайтів. Цього разу українець здивував світ своєю швидкістю.

Що потрібно знати

Іванчук зумів зробити хід за секунду до закінчення часу

Василь довів партію до перемоги

Українець славиться своєю емоційністю

У третьому турі шахового турніру Tata Steel Chess у Вейк-ан-Зе (Нідерланди) Іванчук переміг серба Веліміра Івіча. Про це повідомляє "Телеграф".

Примітна не сама перемога, а те, як українець здобув її. Василь мав лише 1 секунду, щоб зробити хід, і 56-річний Іванчук зробив це, зірвавши оплески в залі. Зазначимо, навіть коментатори гри дуже сумнівалися, що віковому гросмейстеру вдасться зробити це, а після успіху українця один із дикторів зазначив, що йому потрібна перерва від "перенапруги".

У результаті Василь отримав додатковий час, після чого довів справу до перемоги. Турнір Tata Steel Chess завершиться 2 лютого.

Довідка: Василь Іванчук — переможець командних чемпіонатів світу у складі збірних СРСР (1989) та України (2001), чотириразовий переможець шахових Олімпіад у складі команди СРСР (1988, 1990) та України (2004, 2010), фіналіст чемпіонату світу за версією FIDE (2001—2002), чемпіон Європи (2004), чемпіон світу з бліцу (2007) та рапіду (2016).

Нагадаємо, Василь славиться своєю емоційністю під час ігор. На чемпіонаті світу з бліцу Іванчук був дуже близьким до плей-оф, проте українець надто пізно натиснув на таймер. Реакція українця на поразку показала інший бік шахів.