Российский фигурист опозорился в прямом эфире (видео)

Партнерша спортсмена получила критику вместо слов поддержки

Российский фигурист Александр Галлямов публично раскритиковал свою партнершу Анастасию Мишину после провала на этапе Гран-при России в Омске. Момент попал в прямую трансляцию.

Что нужно знать:

Галлямов и Мишина сорвали поддержку, пара заняла второе место

Александр публично нагрубил партнерше

Фигуриста раскритиковали в сети

Инцидент произошел в комнате Kiss & Cry (комната, где фигуристы ожидают оценок). Галлямов переложил вину за неудачный прокат на Мишину, передает Sports.ru.

В какой-то момент Александр начал публично критиковать Анастасию. Примечательно, что Галлямов второй этап подряд не смог поднять Мишину на элементе. Подобное произошло неделю назад на этапе Гран-при в Казани.

Классно, правда? Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться. Я вообще в шоке. Александр Галлямов

В сети раскритиковали Галлямова за подобную "поддержку" партнерши. Один из пользователей назвал фигуриста "хамом".

После короткой программы Мишина и Галлямов лидировали на турнире, но после произвольной программы финишировали вторыми.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам отбираться на Олимпийские игры-2026, правда, только в одиночном катании и в нейтральном статусе. К слову, на квалификационном турнире в Китае ISU угодил в скандал. Пресс-служба организации опубликовала в соцсетях видео выступления россиянина под украинскую песню.