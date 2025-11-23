Российский фигурист опозорился в прямом эфире (видео)
Партнерша спортсмена получила критику вместо слов поддержки
Российский фигурист Александр Галлямов публично раскритиковал свою партнершу Анастасию Мишину после провала на этапе Гран-при России в Омске. Момент попал в прямую трансляцию.
Что нужно знать:
- Галлямов и Мишина сорвали поддержку, пара заняла второе место
- Александр публично нагрубил партнерше
- Фигуриста раскритиковали в сети
Инцидент произошел в комнате Kiss & Cry (комната, где фигуристы ожидают оценок). Галлямов переложил вину за неудачный прокат на Мишину, передает Sports.ru.
В какой-то момент Александр начал публично критиковать Анастасию. Примечательно, что Галлямов второй этап подряд не смог поднять Мишину на элементе. Подобное произошло неделю назад на этапе Гран-при в Казани.
Классно, правда? Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться. Я вообще в шоке.
В сети раскритиковали Галлямова за подобную "поддержку" партнерши. Один из пользователей назвал фигуриста "хамом".
После короткой программы Мишина и Галлямов лидировали на турнире, но после произвольной программы финишировали вторыми.
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам отбираться на Олимпийские игры-2026, правда, только в одиночном катании и в нейтральном статусе. К слову, на квалификационном турнире в Китае ISU угодил в скандал. Пресс-служба организации опубликовала в соцсетях видео выступления россиянина под украинскую песню.