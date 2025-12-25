Латвия изощренно поиздевалась над Россией: в РФ бьют тревогу
Латвийский МИД сработал на опережение
В России ополчились против Латвии. Накануне Рига внесла 14 российских саночников в список лиц, нежелательных для въезда в страну.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов назвал действия Латвии "изощренной формой издевательства".
Это ожидаемое решение Латвии. Сначала наших спортсменов допустили в унизительном нейтральном статусе, а теперь организаторы соревнований устраивают фокусы. С какой стати вообще государство, которое организует международное соревнование, запрещает въезд спортсменам, которых допустила международная федерация? Пора разобраться с этим бардаком. Это уже не беспредел, беспредел был раньше. Запрет на въезд в страну российским спортсменам – это изощренная форма издевательства.
А вот российский комментатор и пропагандист Дмитрий Губерниев совсем не удивлен произошедшим.
Я не понимаю, в чем собственно тут новость, что Латвия запретила въезд российским саночникам. Она что, каравай должна была расстелить? Это все было известно уже давно. Мы не можем въезжать в Латвию, никто из нас в ближайшие годы туда не поедет. Я вообще под санкциями Латвии, но мне на них на**ать. Новость была бы, если бы нас пустили, а так это совсем не новость. Международная федерация, конечно, никак на это не можем повлиять.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Латвия "нарушила международные законы".
Решение Латвии не удивляет, к сожалению. Они нарушили все международные законы. Те, кто громче всего кричат о соблюдении прав человека, сами и нарушают законы в первую очередь. Латвия давным-давно показала себя. А сейчас просто все маски сброшены, им незачем скрывать уже свое истинное лицо.
Очень жаль наших саночников, что они не смогут поучаствовать в этапе Кубка мира и набрать квалификационные очки. Этого следовало ожидать, что наши спортсмены не смогут попасть на турниры в Латвии, как бы это несправедливо ни было. Ничего, время расставит всё на свои места, и каждый получит по заслугам.
Отметим, этап Кубка мира по санному спорту пройдет в латвийской Сигулде 3-4 января 2026 года.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить РФ к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Играх. К примеру, об этом заявили международные федерации биатлона, бобслея и скелетона и санного спорта.
Позднее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, а CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.