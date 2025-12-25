Латвия изощренно поиздевалась над Россией: в РФ бьют тревогу

Решение Латвии не удивляет, к сожалению. Они нарушили все международные законы. Те, кто громче всего кричат о соблюдении прав человека, сами и нарушают законы в первую очередь. Латвия давным-давно показала себя. А сейчас просто все маски сброшены, им незачем скрывать уже свое истинное лицо.

Очень жаль наших саночников, что они не смогут поучаствовать в этапе Кубка мира и набрать квалификационные очки. Этого следовало ожидать, что наши спортсмены не смогут попасть на турниры в Латвии, как бы это несправедливо ни было. Ничего, время расставит всё на свои места, и каждый получит по заслугам.