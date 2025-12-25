Латвія витончено познущалася з Росії: у РФ б’ють на сполох

Рішення Латвії не дивує, на жаль. Вони порушили усі міжнародні закони. Ті, хто найгучніше кричать про дотримання прав людини, самі й порушують закони насамперед. Латвія давно показала себе. А зараз просто всі маски скинуті, їм нема чого приховувати вже своє щире обличчя.

Дуже шкода наших саночників, що вони не зможуть взяти участь в етапі Кубка світу та набрати кваліфікаційні очки. Цього слід очікувати, що наші спортсмени не зможуть потрапити на турніри в Латвії, хоч би як це несправедливо було. Нічого, час розставить все на свої місця, і кожен отримає по заслугах.