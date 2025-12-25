Латвія витончено познущалася з Росії: у РФ б’ють на сполох
Латвійське МЗС спрацювало на випередження
У Росії озлобилися на Латвію. Напередодні Рига внесла 14 російських саночників до списку небажаних осіб для в’їзду в країну.
Що потрібно знати
- CAS допустив російських саночників на міжнародні старти
- Латвія все одно не пустить до своєї країни російських спортсменів
- У Росії істерять через рішення латвійського МЗС
Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, депутат Державної думи В’ячеслав Фетісов назвав дії Латвії "витонченою формою знущання".
Це очікуване рішення Латвії. Спершу наших спортсменів допустили в принизливому нейтральному статусі, а тепер організатори змагань влаштовують фокуси. З якого дива взагалі держава, яка організовує міжнародне змагання, забороняє в’їзд спортсменам, яких допустила міжнародна федерація? Настав час розібратися з цим бардаком. Це вже не свавілля, свавілля було раніше. Заборона на в’їзд у країну російським спортсменам – це витончена форма знущання.
А ось російський коментатор і пропагандист Дмитро Губернієв зовсім не здивований.
Я не розумію, в чому тут новина, що Латвія заборонила в’їзд російським саночникам. Вона що, коровай мала розстелити? Це було відомо вже давно. Ми не можемо в’їжджати до Латвії, ніхто з нас найближчими роками туди не поїде. Я взагалі під санкціями Латвії, але мені на них на**ати. Новина була б, якби нас пустили, а так це зовсім не новина. Міжнародна федерація, звісно, ніяк на це не може вплинути.
Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв заявив, що Латвія "порушила міжнародні закони".
Рішення Латвії не дивує, на жаль. Вони порушили усі міжнародні закони. Ті, хто найгучніше кричать про дотримання прав людини, самі й порушують закони насамперед. Латвія давно показала себе. А зараз просто всі маски скинуті, їм нема чого приховувати вже своє щире обличчя.
Дуже шкода наших саночників, що вони не зможуть взяти участь в етапі Кубка світу та набрати кваліфікаційні очки. Цього слід очікувати, що наші спортсмени не зможуть потрапити на турніри в Латвії, хоч би як це несправедливо було. Нічого, час розставить все на свої місця, і кожен отримає по заслугах.
Зазначимо, етап Кубка світу з санного спорту пройде у латвійській Сігулді 3-4 січня 2026 року.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити РФ до Ігор-2026 за тими самими правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Іграх. Наприклад, про це заявили міжнародні федерації біатлону, бобслею та скелетону та санного спорту.
Пізніше апеляційний трибунал Міжнародної федерації бобслею і скелетона визнав незаконним рішення конгресу організації про заборону на участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях, а CAS частково задовольнив апеляцію Федерації санного спорту Росії (ФРСР) і ухвалив допустити російських саночників до участі у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі..