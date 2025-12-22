Сын предателя Украины отказался от России

Российские СМИ обнародовали документ

Артем Юран, сын известного российского экс-футболиста, а ныне тренера Сергея Юрана, принял спортивное гражданство Португалии. Отец игрока является ярым сторонником полномасштабного вторжения РФ в Украину, хотя родился в Луганске и играл за украинские футбольные клубы.

Что нужно знать

Юран-младший стал гражданином Португалии

Российские СМИ опубликовали соответсвующий документ

Сергей Юран в свое время выбрал Россию, а не Украину, а после начала войны на родине поддержал путинские власти

Об этом сообщает Sport Baza. По информации источника, изменения в данных 28-летнего крайнего защитника зарегистрированы в соответствующей системе Международной федерации футбола (ФИФА).

Юран-младший числится португальцем

В документе указывается национальность Юрана-младшего — "Португалия". К слову, отец футболиста играл за португальские "Бенфику" и "Порту", а Артем родился в Германии, когда Сергей выступал в Дюссельдорфе (Германия) за "Фортуну".

Добавим, что Юран-младший имеет более скромные результаты в футболе. К примеру, последним клубом в его карьере был турецкий "Серикспор", где главным тренером работал его отец. К слову, Артем неоднозначно отреагировал на данную новость.

Я сменил гражданство на португальское? Первый раз слышу эту информацию. Я ничего не делал для смены гражданства. Артем Юран

Справка: уроженец Луганска Сергей Юран начинал карьеру в "Заре", после чего 3 года поиграл в "Динамо" Киев. В 1991 году форвард отправился покорять Европу, где успел поиграть за "Бенфику", Порту, английский "Миллуолл", немецкие "Фортуну" и "Бохум", а также австрийский "Штурм". Кроме того, на его счету около 30 матчей за московский "Спартак" и 25 игр за сборную РФ.

Отметим, Юран поддерживает главу Кремля Владимира Путина. После полномасштабного вторжения РФ ему привиделись "нацики" в Украине. Кроме того, он заявлял, что в Украине ему угрожали и называли предателем из-за того, что он в свое время решил играть за сборную России, а не за Сине-желтых.