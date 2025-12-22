Син зрадника України відмовився від Росії

Російські ЗМІ оприлюднили документ

Артем Юран, син відомого російського ексфутболіста, а нині тренера Сергія Юрана, прийняв спортивне громадянство Португалії. Батько гравця є затятим прихильником повномасштабного вторгнення РФ в Україну, хоча народився в Луганську та грав за українські футбольні клуби.

Що потрібно знати

Юран-молодший став громадянином Португалії

Російські ЗМІ опублікували відповідний документ

Сергій Юран свого часу вибрав Росію, а не Україну, а після початку війни на батьківщині підтримав путінську владу

Про це повідомляє Sport Baza. За інформацією джерела, зміни до даних 28-річного крайнього захисника зареєстровані у відповідній системі Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Юран-молодший вважається португальцем

У документі вказується національність Юрана-молодшого – "Португалія". До речі, батько футболіста грав за португальські "Бенфіку" та "Порту", а Артем народився у Німеччині, коли Сергій виступав у Дюссельдорфі (Німеччина) за "Фортуну".

Додамо, що Юран-молодший має скромніші результати у футболі. Наприклад, останнім клубом у його кар’єрі був турецький "Серікспор", де головним тренером працював його батько. До речі, Артем неоднозначно відреагував на цю новину.

Я змінив громадянство на португальське? Вперше чую цю інформацію. Я нічого не робив для зміни громадянства. Артем Юран

Довідка: уродженець Луганська Сергій Юран розпочинав кар’єру в "Зорі", після чого 3 роки пограв у "Динамо" Київ. 1991 року форвард вирушив підкорювати Європу, де встиг пограти за "Бенфіку", Порту, англійський "Міллволл", німецькі "Фортуну" та "Бохум", а також австрійський "Штурм". Крім того, на його рахунку близько 30 матчів за московський "Спартак" та 25 ігор за збірну РФ.

Зазначимо, Юран підтримує главу Кремля Володимира Путіна. Після повномасштабного вторгнення РФ йому прибачилися "нацики" в Україні. Крім того, він заявляв, що в Україні йому погрожували та називали зрадником через те, що він свого часу вирішив грати за збірну Росії, а не за Синьо-жовтих.