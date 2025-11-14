Украина - Исландия: где и когда бесплатно смотреть матч

Украинцы проведут "матч-жизни" за место в плей-офф квалификации на Мундиаль

В воскресенье, 13 ноября, Сине-желтые сыграют ключевой поединок в отборе на чемпионат мира-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Исландия.

Что нужно знать

Украина примет Исландию в Варшаве

Игру в Украине эксклюзивно покажет Megogo

Бесплатная официальная трансляция матча доступна в эфире Т2 и кабельных сетях

Бесплатно в Украине поединок нашей команды против Исландии покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Об этом сообщает "Телеграф".

ОТТ-платформа Megogo также будет транслировать матч, однако на платной основе. Игру на сервисе можно посмотреть по подпискам: "Оптимальная", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S". Стоимость просмотра от 161 грн/месяц.

Матч Украина — Исландия состоится в Варшаве на стадионе "Войска Польского". Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, в первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Отметим, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.