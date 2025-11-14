Україна — Ісландія: де і коли безкоштовно дивитися матч

Українці проведуть "матч-життя" за місце у плей-оф кваліфікації на Мундіаль

У неділю, 13 листопада, Синьо-жовті зіграють ключовий поєдинок у відборі на чемпіонат світу-2026. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Ісландія.

Що потрібно знати

Україна прийме Ісландію у Варшаві

Гру в Україні ексклюзивно покаже Megogo

Безкоштовна офіційна трансляція матчу доступна в етері Т2 та кабельних мережах

Безкоштовно в Україні поєдинок нашої команди проти Ісландії покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Про це повідомляє "Телеграф".

ОТТ-платформа Megogo також транслюватиме матч, проте на платній основі. Гру на сервісі можна переглянути за підписками: "Оптимальна", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S". Вартість перегляду від 161 грн/місяць.

Матч Україна — Ісландія відбудеться у Варшаві на стадіоні "Війська Польського". Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландії (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Зазначимо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.