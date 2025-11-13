Сборная Украины проиграла Франции: без скандала не обошлось (видео)

Судьбу встречи решил арбитр и VAR

В четверг, 13 ноября, сборная Украины по футболу сыграла поединок 5-го тура квалификации на чемпионат мира-2026 против команды Франции. Встреча состоялась в Париже (Франция).

Что нужно знать

Франция принимала Украину на "Парк-де-Пренс"

На результат игры повлияла бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении

Во втором тайме Мбаппе забил победный гол с пенальти

Игра, проходившая на стадионе "Парк-де-Пренс", завершилась со счетом 4:0 в пользу французов. Об этом сообщает "Телеграф".

Французы выдали два мощных тайма, однако судьбу поединка решил рефери. При счете 0:0 в начале второго тайма Винчич не назначил 11-метровый удар в ворота французов за накладку от центрбека. Даже после просмотра VAR рефери решил эпизод в пользу хозяев. Уже в следующей атаке Франция вышла вперед. Михавко сфолил в своей штрафной, а Килиан Мбаппе реализовал "приговор". В середине второго тайма хозяева удвоили преимущество, воспользовавшись оплошностью защитника сборной Украины — отличился Майкл Олисе. На 83-й минуте Мбаппе оформил дубль, доведя счет до разгромного. На 88-й минуте Юго Экитике установил окончательный счет в поединке — 4:0!

Полный видеообзор матча Франция — Украина будет доступен здесь позднее.

В последнем туре отбора сборная Украины сыграет с Исландией (16 ноября). В этой встрече украинцев устроит только победа.

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.