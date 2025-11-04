Футболисты попадали в слезах: трагедия остановила матч в Сербии (видео)

Известный футбольный менеджер умер во время игры

В понедельник, 3 ноября, скончался главный тренер ФК "Раднички" Младен Жижович. 44-летнего специалиста госпитализировали, но спасти не сумели.

Что нужно знать

Жижович потерял сознание во время матча своей команды в чемпионате Сербии

Тренера отправили в больницу, и игра продолжилась

Врачи спасти Младена не сумели, игру остановили

Трагедия произошла во время матча 14-го тура сербской Суперлиги (первый по силе футбольный дивизион в стране) "Младость" — "Раднички" в городе Лучани. Об этом сообщает telegraf.rs.

На 22-й минуте встречи Жижович рухнул рядом со скамейкой запасных. Скорая оперативно отвезла Младена в больницу, однако спасти футбольного специалиста не удалось. Игроки, узнав о кончине своего наставника, попадали в слезах на газон. Поединок был отменен.

Футболисты узнали о смерти Младена Жижовича

Справка: Босниец Жижович не только тренировал, но и играл в футбол на профессиональном уровне. Он успел поиграть за несколько боснийских клубов и албанскую "Тирану", а также защищал цвета сборной Боснии и Герцеговины. Младен возглавил "Раднички" 23 октября 2025 года. До этого он тренировал македонский "Шкупи", саудовский "Аль-Холуд", а также боснийские "Борац", "Слободу", "Зриньски" и "Радник".

