Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча

В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины по футболу сыграет ключевой поединок в квалификации на чемпионат мира-2026. В битве за второе место в группе Сине-желтые сойдутся с командой Исландии.

Украина примет Исландию в Варшаве (Польша)

Сине-желтым необходима только победа

Рассудит встречу английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Исландия. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

Команды подходят к игре в разном настроении. В прошлом туре исландцы поднялись на 2-е место в группе, и теперь им достаточно не проиграть украинцам для выхода в плей-офф отбора. Сине-желтые, в свою очередь, окажутся там только в случае победы. Добавим, что в первом круге матч Исландия — Украина завершился в пользу нашей Дружины.

Матч Украина — Исландия состоится в Варшаве на стадионе "Войска Польского". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом на эту встречу.

Напомним, в первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Отметим, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.