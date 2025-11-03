Уже было пять сигналов: в Украине новый скандал с "договорняками" в футболе

Журналисту сообщили новые детали

Украинские футбольные клубы попали в скандал с потенциально договорными матчами. Накануне СК Полтава сыграл вничью с "Кривбассом" (2:2).

Что нужно знать

Журналист Игорь Бурбас заявляет о подозрительных матчах в Украине

Бывший чиновник УАФ подтвердил наличие "аномальных ставок" в украинском футболе

В договорном характере подозревают игру УПЛ "Полтава" — "Кривбасс" (2:2)

Об этом рассказал экс-глава комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола (УАФ) Франческо Баранка. По его словам, на матче "Полтава" — "Кривбасс" были зафиксированы аномальные ставки на "тотал больше 1.5 в первом тайме". За первые 45 минут игры было забито 3 гола, данная ставка сыграла.

По словам Баранки, его система мониторинга зафиксировала 5 подозрительных матчей в Украине. По его мнению, за этим стоят "профессионалы", которые выстраивают "режиссуру игры". Франческо отметил, что речь идет о ставках на сумму "до миллиона евро".

Это аномально для украинского футбола. Франческо Баранка

Видеообзор матча "Кривбасс" - "Полтава"

Отметим, Бурбас начал сообщать о подозрительных матчах в Украине после начала сезона 2025/26. В УАФ в ответ заявили, что никаких проблем не заметили.