Первая обработка сада и виноградника: три простых секрета, от которых многое зависит

Чем больше тепла и света, тем быстрее начинают активизироваться грибковые болезни и вредители. Поэтому крайне важно своевременно обработать сад и виноградник, чтобы решить проблему превентивно.

Первая обработка не зря называется искореняющей. Нежные листья еще не успели проклюнуться, поэтому можно использовать большую дозировку, гарантирующую уничтожение перезимовавших вредителей и негативных патогенов.

Когда нужно обработать плодовые деревья в первый раз в наступившем сезоне? Ответ: когда температура днем станет достигать 5-8 градусов тепла.

Секрет 1: первая обработка должна проводиться утром, чтобы препараты успели высохнуть.

Чем надо обрабатывать сад и виноградник ранней весной? Есть несколько вариантов, исходя из ваших возможностей.

карбамид 700 грамм растворить в 10 литров воды плюс разведенный отдельно 50 грамм медного купороса.

бордосская смесь (по 300 грамм медного купороса и негашеной извести, разводят в 5 литрах воды отдельно, потом аккуратно смешиваются).

масляные препараты: "Препарат 30В", "Препарат 30Д" или "Зимовит". Берем 250 мл препарата на 10 л воды, можно добавить 30-60 гр Блу бордо или медного купороса.

железный купорос (500 грамм на 10 литров воды).

Секрет 2: составы с медным и железным купоросом отодвигают момент цветения на 5-10 дней. Это означает, что пользуясь этим секретом, можно уйти от возвратных заморозков.

Также можно обрабатывать любыми препаратами с медью: Косайд, Нортокс, Медян экстра, Чемпион, Оксихом и прочие.

Секрет 3: почки у смородины и жимолости набухают рано, и если это уже произошло, не обрабатывайте их, чтобы не погубить урожай. Обработайте их позднее более низкими дозировками.

Косайд: для точности взвешивается на весах

