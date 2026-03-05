Перша обробка саду та виноградника: три простих секрети, від яких багато залежить

Чим більше тепла та світла, тим швидше починають активізуватися грибкові хвороби та шкідники. Тому дуже важливо своєчасно обробити сад та виноградник, щоб вирішити проблему превентивно.

Перша обробка не дарма називається викорінюючою. Ніжне листя ще не встигло проклюнутися, тому можна використовувати велике дозування, що гарантує знищення шкідників, що перезимували, і негативних патогенів.

Коли потрібно обробити плодові дерева вперше в сезоні? Відповідь: коли температура вдень буде досягати 5-8 градусів тепла.

Секрет 1: перша обробка повинна проводитись вранці, щоб препарати встигли висохнути.

Чим треба обробляти сад та виноградник ранньою весною? Є кілька варіантів, виходячи із ваших можливостей.

карбамід 700 грам розчинити в 10 літрів води плюс розведені окремо 50 грам мідного купоросу.

бордоська суміш (по 300 грам мідного купоросу і негашеного вапна, розводять у 5 літрах води окремо, потім акуратно змішуються).

олійні препарати: "Препарат 30В", "Препарат 30Д" або "Зимовіт". Беремо 250 мл препарату на 10 л води, можна додати 30-60 г Блу бордо або мідного купоросу.

залізний купорос (500 г на 10 літрів води).

Секрет 2: склади з мідним та залізним купоросом відсувають момент цвітіння на 5-10 днів. Це означає, що користуючись цим секретом, можна уникнути поворотних заморозків.

Також можна обробляти будь-якими препаратами з міддю: Косайд, Нортокс, Медян екстра, Чемпіон, Оксихом та інші.

Секрет 3: бруньки у смородини та жимолості набухають рано, і якщо це вже сталося, не обробляйте їх, щоб не загубити врожай. Обробіть їх пізніше нижчим дозуванням.

Косайд: для точності зважується на терезах

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 5 правил для виноградарів-початківців, щоб завжди бути з урожаєм.