Украинец показал необычную монету 25 копеек: ее можно продать за пару тысяч (фото)
-
-
Всего одна маленькая ошибка при чеканке превратила копейки в солидную сумму
Старая украинская монета может принести владельцам немалые деньги. Некоторые экземпляры с браком чеканки ценятся коллекционерами гораздо выше номинала.
В Facebook-сообществе "Браки оборотных монет Украины" пользователь Валерий Ващенко опубликовал фото необычной монеты номиналом 25 копеек. Он спросил у других участников группы, сколько такая может стоить.
Для развлечения, ориентировочная цена?,
Что это за монета
На фото, которые опубликовал мужчина, видна монета, размещенная на специальной измерительной линейке для определения диаметра и центровки.
Особенность этого экземпляра заключается в том, что оборотная сторона монеты с гербом Украины перевернута на 180 градусов относительно аверса. Такой дефект чеканки называется "поворот штемпеля" и достаточно редким браком.
За сколько можно продать монету
В комментариях один из участников сообщества оценил монету в 50 долларов. Приблизительно это 2 100 гривен по текущему курсу.
На специализированном сайте "Телеграф" нашел похожую монету с браком "поворот 180". Цена, чтобы можно было приобрести "сейчас" — установлена на уровне 1601 грн.
