Украинец показал необычную монету 25 копеек: ее можно продать за пару тысяч (фото)

Всего одна маленькая ошибка при чеканке превратила копейки в солидную сумму

Старая украинская монета может принести владельцам немалые деньги. Некоторые экземпляры с браком чеканки ценятся коллекционерами гораздо выше номинала.

В Facebook-сообществе "Браки оборотных монет Украины" пользователь Валерий Ващенко опубликовал фото необычной монеты номиналом 25 копеек. Он спросил у других участников группы, сколько такая может стоить.

Для развлечения, ориентировочная цена?, спрашивает Валерий Ващенко

Сообщение Валерия Ващенко

Что это за монета

На фото, которые опубликовал мужчина, видна монета, размещенная на специальной измерительной линейке для определения диаметра и центровки.

Монета 25 копеек 1992 года

Особенность этого экземпляра заключается в том, что оборотная сторона монеты с гербом Украины перевернута на 180 градусов относительно аверса. Такой дефект чеканки называется "поворот штемпеля" и достаточно редким браком.

Дефект чеканки "поворот штемпеля" на монете 25 копеек

За сколько можно продать монету

В комментариях один из участников сообщества оценил монету в 50 долларов. Приблизительно это 2 100 гривен по текущему курсу.

На специализированном сайте "Телеграф" нашел похожую монету с браком "поворот 180". Цена, чтобы можно было приобрести "сейчас" — установлена на уровне 1601 грн.

