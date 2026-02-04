Его видят довольно редко: этот дорожный знак сбивает с толку даже опытных водителей (фото)

Он распространяется на определенный вид транспортных средств

На дорогах можно встретить знак "Движение гужевых телег (саней) запрещено". Он вызывает вопросы у многих водителей, ведь его не все знают или очень редко видят, поэтому со временем забывают правила.

В " Green-way " объяснили, как правильно трактовать этот знак и избежать нарушений. Там есть комментарий эксперта.

"Движение гужевых телег (саней) запрещено": где и для кого действует знак

Пример действия знака. Фото: Телеграф

Этот знак запрещает движение гужевых тележек и саней, а также верховых и вьючных животных. Кроме того, такими участками дороги запрещается совершать и прогон скота.

Знак обычно устанавливается на скоростных трассах, где животные могут мешать транспорту, а также в местах, где продукты жизнедеятельности животных нежелательны. Движение запрещается от места установки знака и всех боковых проездов, обозначенных дополнительными табличками "Направление действия".

Если на боковом или заднем въезде на дорогу не установлен этот знак, можно двигаться в заданном направлении без риска административной ответственности. Действие знака не распространяется на выезды с прилегающих территорий и пересечения по полевым, лесным и другим дорогам без покрытия, где не установлены знаки приоритета.

Знак содержит исключения для местных жителей, пастухов и чабанов, живущих или работающих в зоне действия знака. Они могут заезжать и выезжать с указанного участка через ближайший перекресток для обслуживания предприятий или перегона скота.

