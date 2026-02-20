Был слон — да сплыл: тайна фонтана, который киевляне ищут на старых открытках

Дети сбегались к нему со всего города, он пережил бомбардировки Второй мировой, а однажды просто исчез

В 1930-е годы Киев переживал масштабное переосмысление городского пространства. Не обошла эта волна и бывший Купеческий сад (современный Крещатый парк) — один из старейших зеленых уголков города. Здесь решили создать настоящий центр детской жизни: грандиозный Дворец пионеров с соответствующей инфраструктурой, где каждая деталь – от аллей до скульптур – должна была нести чувство радости и беззаботности.

Проектом преобразования руководил известный архитектор Владислав Заболотный вместе со студентами строительного института. Именно тогда парк начал приобретать образ сказочного пространства — места, где город словно отпускал взрослую суровость и уступал детскому воображению. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Фонтаны новой эпохи

Особую роль в новом виде парка сыграли фонтаны. Их автором считают скульптора Фролова, сознательно отказавшегося от привычных для того времени монументальных форм. Вместо суровых античных сюжетов появились живые, теплые сцены: играющие в воде дети, мама с малышами, игровые композиции, полные движения и легкости.

Это был смелый шаг — ведь официальное искусство тех лет тяготело к пафосу и величию. Но в детском парке другие законы. И Фролов их прочувствовал.

Слон вместо Аполлона

Настоящей звездой парка стал огромный фонтан в форме слона. Массивная цементная фигура заменила предыдущую скульптуру — старого "Аполлона" — и почти сразу покорила сердца киевлян.

Фото: Владислав Пипер

По воспоминаниям тех, кто видел фонтан своими глазами, из хобота слона вверх взлетала мощная струя воды высотой около шести метров. По периметру бортика мерцали мелкие брызги из форсунок, создавая вокруг фигуры легкий водяной занавес. Это зрелище привлекало детей со всего города.

Пережил войну — не пережил "реконструкции"

Судьба слона оказалась по-своему символичной. Фонтан пережил Вторую мировую войну, бомбардировку и послевоенную разруху — именно поэтому стал для киевлян знаком возрождения. Его изображение украшали открытки, он появлялся в кинохрониках. Добрый цементный здоровяк ассоциировался с мирным детством — простым и счастливым.

Фото: Владислав Пипер

Но то, что не смогла уничтожить война, уничтожило безразличное обновление. Во время очередной реконструкции парка в конце 60-х старый "Слон" исчез — тихо, без объявлений, без строчки в прессе. Ни дискуссий, ни прощаний. Просто исчез.

Память, держащаяся на фото

Сегодня о легендарном фонтане напоминают только архивные снимки и устные предания старожилов. Для одних это просто любопытный факт из городской истории. Для других – личная потеря: часть детства, которую не вернуть.

История слона из Купеческого сада – это не просто краеведческая заметка. Это напоминание о том, как легко исчезают вещи, кажущиеся вечными. И о том, что городская память нуждается в заботе не меньше, чем городские дороги или фасады.

