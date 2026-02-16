Работа мечты? Сколько в Украине можно получать за просмотр фильмов для взрослых

Экспертам приходится просматривать значительное количество фото и видео

В Украине можно зарабатывать деньги на просмотре фильмов для взрослых. Речь идет об эксперте по уголовным делам по созданию и распространению порнографического контента.

Как посчитала "Экономическая правда", такой специалист получает около 500 грн в час. В среднем стоимость экспертиз в рамках одного приговора (таких экспертиз может быть несколько) составляет 11,3 тыс. грн.

С 2022 года на такие экспертизы в рамках уголовных производств могли потратить 4,9 млн грн. Однако суд переводит эти расходы на осужденных.

Ежегодно открываются сотни уголовных дел по созданию и распространению порнографического контента. По данным Офиса генерального прокурора, в январе-августе 2025 года в Украине было 1 464 уголовных дела по созданию порно.

С начала 2022 года суды вынесли 247 приговоров по разным частям ст. 301 УК (ввоз, изготовление и распространение порнографии (с участием совершеннолетних людей). За это время приговоры получили 287 человек. Большинство (около 150) распространяло собственный контент, остальные – чужие.

По каждому подобному делу назначается экспертиза. Специалисты просматривают видео- и фотоматериалы и получают за это зарплату.

