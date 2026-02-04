Нужны крепкие нервы и руки. Сколько в Украине платят за работу в морге

Рабочий день короткий — с 8 до 14 часов

Работа в Украине найдется для любых специалистов. Иногда бывают редкие вакансии — например, в Ужгороде приглашают на работу санитара в морг.

Предложение размещено на популярном сайте по поиску работы и подбору персонала. Зарплата небольшая – от 10 000 – 20 000 гривен. Санитара на условиях полной занятости ищет Закарпатская областная клиническая больница им. А. Новака (патологоанатомическое отделение).

В объявлении указано, что команда отделения морга обеспечивает достойное и профессиональное отношение к телам умерших. Специалисты работают по четким медицинским, санитарным и этическим стандартам.

Морг

Медицинское образование не обязательно, опыт работы желателен, но берут и без него. Работа предусматривает официальное трудоустройство. Рабочий день – будни с 8:00 до 14:00, выходные по необходимости.

Что входит в обязанности санитара в морге:

прием тел и организация их хранения в холодильных камерах

подготовка тел к патологоанатомическим вскрытиям и выдачи родственникам

помощь врачу во время вскрытий

поддержка чистоты в помещениях морга, мытье и дезинфекция

От кандидата ожидают психологической устойчивости и готовности работать в специфических условиях, ответственности и чистоплотности. Также необходима физическая выносливость, потому что работа требует определенных усилий.

