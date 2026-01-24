Пару раз и сапоги на помойку? Самая распространенная ошибка в сушке обуви, которая убивает ее

Наибольший вред это наносит натуральной кожаной обуви

Часто украинцы сушат мокрую обувь на батарее и не понимают, что так только вредят ей. Особенно это касается сапог из натуральной кожи.

Об этом полтавский сапожник Николай Фокин рассказал "Телеграфу" в материале "Когда ремонтировать обувь не стоит и как ее хранить: опытный сапожник дал советы".

Что нужно знать:

Сушить обувь на батареях или у источников тепла нельзя

Чрезмерное тепло может испортить даже качественную обувь

По словам Фокина, сушить обувь на батареях нельзя. Ведь она деформируется от воздействия чрезмерного тепла, особенно если это кожаная обувь.

Как сушить обувь

Чаще всего после нескольких сушек в тепле можно заметить, что кожа сапог стала более грубой, местами потрескалась. При этом замша теряет блеск, текстиль цвет и плотность, а подошва вообще может отклеиться.

Мастер рекомендует, чтобы сапоги служили дольше, их лучше сушить в теплом помещении подальше от источников тепла. Правильно также набить их бумагой, в том числе газетами. Они не только заберут излишнюю влагу изнутри, но и помогут сохранить форму. Современные электрические сурашки можно использовать, но с осторожностью.

